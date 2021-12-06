كورونا في فلسطين.. تسجيل 275 إصابة جديدة

الإثنين 06/ديسمبر/2021 - 03:11 ص

سجلت فلسطين خلال الـ24 ساعة الماضية، 3 وفيات و275 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و204 حالات تعافٍ، في جميع المحافظات الفلسطينية.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم أن نسبة التعافي من الفيروس في فلسطين بلغت 98.2%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.8%، ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.