سجلت فلسطين خلال الـ24 ساعة الماضية، 3 وفيات و275 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و204 حالات تعافٍ، في جميع المحافظات الفلسطينية.
وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم أن نسبة التعافي من الفيروس في فلسطين بلغت 98.2%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.8%، ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.
بوابة العرب
كورونا في فلسطين.. تسجيل 275 إصابة جديدة
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سجلت فلسطين خلال الـ24 ساعة الماضية، 3 وفيات و275 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و204 حالات تعافٍ، في جميع المحافظات الفلسطينية.
سجلت فلسطين خلال الـ24 ساعة الماضية، 3 وفيات و275 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و204 حالات تعافٍ، في جميع المحافظات الفلسطينية.