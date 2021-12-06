كورونا في ليبيا.. تسجيل 709 إصابة جديدة

الإثنين 06/ديسمبر/2021 - 07:27 ص

سجلت ليبيا 709 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، و13 حالة وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأوضح المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس بلغ 374 ألفًا و989 إصابة، فيما وصل إجمالي حالات الوفيات 5 آلاف و493 حالة.