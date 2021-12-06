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الإثنين 06 ديسمبر 2021
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رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

بوابة العرب

كورونا في ليبيا.. تسجيل 709 إصابة جديدة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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سجلت ليبيا 709 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، و13 حالة وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأوضح المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس بلغ 374 ألفًا و989 إصابة، فيما وصل إجمالي حالات الوفيات 5 آلاف و493 حالة.

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