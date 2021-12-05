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الأحد 05 ديسمبر 2021
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رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

بوابة العرب

انفجارات عنيفة قرب قاعدة أمريكية بسوريا

قاعدة التنف الامريكية
قاعدة التنف الامريكية
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أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان، وقوع انفجارات عنيفة في منطقة الـ 55 الواقعة عند المثلث الحدودي بين سوريا والعراق والأردن، ضمن البادية السورية، والتي تتواجد فيها قاعدة التنف العسكرية التابعة للتحالف الدولي.

وقال المرصد السورى أن مروحيات تابعة للتحالف الدولي حلقت صباح اليوم في محيط المنطقة بعد وقوع الانفجار الأول في المنطقة؛ حيث تبعه انفجار آخر عنيف وشديد.
و لم ترد معلومات عن طبيعة الانفجارين، فيما إذا كانا ناجمين عن تدريبات عسكرية للتحالف أو إطلاقها لصواريخ من القاعدة، أم ناجمة عن استهداف جديد للقاعدة، وفق المرصد.
 

انفجارات سوريا العراق قاعدة التنف العسكرية البوابة نيوز