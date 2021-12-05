استقرار أسعار الذهب اليوم الأحد 5 ديسمبر 2021

الأحد 05/ديسمبر/2021 - 07:56 ص

استقرت أسعار الذهب فى بداية تعاملات اليوم الأحد بعد ارتفاعه أمس السبت بقيمة 8جنيهات للجرام وسجل عيار 21 قيمة 784 جنيه للجرام ، وسجل عيار 24 نحو 895جنيه للجرام، وعيار 22 قيمة821 جنيه، كما سجل عيار 18 قيمة 673 جنيه لجرام، وسط ضبابية البيانات الأمريكية والاقتصاد.

وسجل عيار 14 نحو 524 جنيه للجرام، وسجل الجنيه الذهب 6272 جنيه وسجلت الأونصة 27.866 جنيه و تمثل المصنعية فى الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر الجرام.

ويعد عيار 21 أكثرهم انتشارا وتفضيلا للمشتري وهناك قواعد تحكم أسعار الذهب في مصر، هي عامل العرض والطلب، وسعر أوقية الذهب عالميًا،

والتغيرات التي تطرأ على سعر العملة الأمريكية، هي القواعد التي تتم مراعاتها بشكل يومي عند تحديد الأسعار، فكلما زاد الطلب على الذهب وانخفض المعروض منه ارتفع السعر، فهذه ثوابت عالمية لا يمكن التدخل فيها من قبل التجار