اجتياز اختبارات الجهد العالي لمشروع محطة محولات توشكى 3 في وقت قياسي

الأحد 05/ديسمبر/2021 - 03:19 ص

أعلنت إحدى شركات المشروعات الهندسية المتكاملة أنها اجتازت وأتمت بنجاح اختبارات الجهد العالي لمشروع محطة محولات توشكى 3 في زمن قياسي لكل من مهمات الـ 220 KV والـ 66 KV، حيث إن مشروع محطة محولات توشكى 3 بمنطقة كهرباء مصر العليا المعزولة بالغاز 220/66/22KV ومحولات بقدرة 2X 175MVA و4X40 MVA.

ويعد هذا المشروع من ضمن المشروعات القومية ويهدف لتغذية المشروعات الزراعية بمنطقة توشكى بالطاقة اللازمة.

وتم التوريد والتركيب للمهمات المعزولة بالغاز واختبارها في أقل من شهرين لمهمات الـ 220KV والـ 66KV وهو وقت قياسي نظراً لظروف المحطة والموقع الجغرافي بحضور ممثلين من الشركة المصرية لنقل الكهرباء واستشاري المشروع بجيسكو.

الغرض من اختبار الجهد العالي هو اختبار مقاومة المواد العازلة التي تمنع اتصال أي أجزاء معدنية يمكن الوصول إليها في ظل الظروف العادية على الجهاز أو الجهاز إلى المشغل أو المستخدم.