كورونا في السعودية.. تسجيل 29 إصابة جديدة و21 حالة شفاء

الأحد 05/ديسمبر/2021 - 12:05 ص

أعلنت وزارة الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في السعودية خلال الـ 24 ساعة الماضية، تضمنت تسجيل 29 حالة مؤكدة، وتعافي 21 حالة، فيما بلغ عدد الحالات الحرجة 39 حالة.

وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في السعودية بلغ 549877 حالة، وعدد حالات التعافي (539011) حالة، فيما تم تسجيل حالتين وفاة، ليصل إجمالي عدد الوفيات في السعودية 8842حالة.