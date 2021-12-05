كورونا في الأردن.. تسجيل 2976 إصابة جديدة

الأحد 05/ديسمبر/2021 - 03:11 ص

أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم ، تسجيل 2976 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد 19) خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 971401 إصابة.

وأوضحت الوزارة في بيان ، أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 899555 حالة شفاء بعد تسجيل 3579 حالة إضافية، كما سجلت 28 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 11715 حالة.