أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم ، تسجيل 2976 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد 19) خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 971401 إصابة.
وأوضحت الوزارة في بيان ، أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 899555 حالة شفاء بعد تسجيل 3579 حالة إضافية، كما سجلت 28 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 11715 حالة.
بوابة العرب
كورونا في الأردن.. تسجيل 2976 إصابة جديدة
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أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم ، تسجيل 2976 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد 19) خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 971401 إصابة.
أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم ، تسجيل 2976 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد 19) خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 971401 إصابة.