وزيرة الثقافة تدشن مركزا لتنمية المواهب في مكتبة حي السلام بأسوان

السبت 04/ديسمبر/2021 - 08:11 م

دشنت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة واللواء اشرف عطية محافظ اسوان مركزا لتنمية المواهب في مكتبة حي السلام بوادي العلاقي بحضور الفنان هشام عطوة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة والدكتور فتحي عبد الوهاب رئيس صندوق التنمية الثقافية واعضاء مجلسي النواب والشيوخ وعددا من القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة.

وقالت عبد الدايم: مصر تزخر بالنابغين فى كافة المجالات ، وامتداد منظومة مراكز تنمية المواهب الى جنوب مصر يأتى ضمن استراتيجية اكتشاف ودعم الواعدين ، وتدشين المركز يجسد مبدأ العدالة الثقافية ، وبرامج التدريب التى تم اعدادها تهدف الى صقل مهاراتهم على ايدى متخصصين ، وأدعو المواهب من أبناء أسوان للالتحاق به للتعبير عن انفسهم وتحقيق طموحاتهم.

من جانبه أوضح رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة انه تم افتتاح عدد من مراكز تنمية المواهب في مختلف المواقع التابعة لهيئة قصور الثقافة كان آخرها ببيت ثقافة تمى الامديد بالدقهلية، مضيفا أن المركز يقدم دورات تدريبية في مجالات “الموسيقى عزف - غناء، الفنون التشكيلية، التعبير الحركي، الباليه والفنون الشعبية، وغيرها ” .