"دور المؤسسات العلمية في تطوير المجتمعات" مؤتمر بجامعة الدول العربية

السبت 04/ديسمبر/2021 - 02:53 م

يقيم الاتحاد العربي للتنمية المستدامة والبيئة وجمعية المهندسين الكويتية المؤتمر العلمي الدولي الحادي عشر للاتحاد يوم الأربعاء 8 ديسمبر 2021 بمقر جامعة الدول العربية ويوم الخميس 9 ديسمبر 2021 بقاعة المؤتمرات الكبرى بالمركز الكشفي العربي تحت عنوان: تكامل المؤسسات العلمية في بناء وتطوير المجتمعات بالدول العربية، تحت رعاية جامعة الدول العربية.

وصرح رئيس المؤتمر الدكتور أشرف عبدالعزيز، الأمين العام للاتحاد، أن المؤتمر سيقوم بتسليط الضوء على الإهتمام الكبير الذي أولته الدول العربية للتعليم الجامعي وما قبله، وهو ما يدل على الدور الجوهري الذي تقوم به المؤسسات الجامعية والتعليمية في بناء وتنمية وتطوير المجتمعات والدول، وبخاصة البناء الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والحضاري فضلا عن قضايا البيئة والتنمية المستدامة والتقنية الرقمية، وقبل ذلك بناء الشخصية التي تحقق هذه الرؤى.

ونوه أمين عام الاتحاد بالجهد الذي تبذله المؤسسات العلمية والجامعات العربية والهيئات البحثية في بحث ومناقشة قضايا التنمية والتقدم العلمي والتقني بالمنطقة العربية وصولا إلى العبور بالمجتمعات نحو آفاق رحبة ومستقبل أفضل ومستدام جيلا بعد جيل.

وأشار إلى أن تلك المؤسسات لديها العديد من الخبرات والإمكانات العلمية والبشرية التي تستطيع من خلالها أن تبني وتعمر تنهض بالأمم لتسير في أغوار سباق الدول المتقدمة لذلك يستهدف المؤتمر توضيح الدور الذي تقوم به المؤسسات العلمية في تنمية وبناء الأمم والشعوب، وإظهار أهمية الدور الذي تلعبه المؤسسات العلمية في التقدم الاقتصادي والاجتماعي والحضاري والبيئي للمجتمعات العربية، التشجيع على خلق منافسة شريفة في تقديم أفضل وسائل التنمية والازدهار لخدمة الأوطان والمواطن، ودون شك فإن للجامعات دور كبير في الإسهام في إيجاد فرص ومجالات جديدة لسوق العمل العربي، وفتح قنوات للتواصل بين المؤسسات العلمية في تقريب وجهات النظر، وأضاف أن المؤتمر يشرف عليه المستشار نادر جعفر رئيس الاتحاد ويضم العديد من العلماء والشخصيات الدولية الهامة منها الأستاذ ميرزا الصايغ عضو مجلس أمناء هيئة آل مكتوم الخيرية بالإمارات العرببة المتحدة والمهندس فيصل العتل رئيس جمعية المهندسين الكويتية ورئيس اتحاد المهندسين العرب، والسفير الدكتور حسن شوناي سفير تشاد لدى جمهورية مصر العربية، والوزير المهندس أسامه كمال وزير البترول والثروة المعدنية المصري الأسبق ورئيس الهيئة العلمية العليا للاتحاد، والأستاذ الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، والأستاذ الدكتور صلاح مصيلحي رئيس الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، والأستاذ الدكتور فيصل بن فرج المطيري المشرف على مرصد المسئولية الاجتماعية بجامعة المجمعة بالمملكة العربية السعودية، والدكتور محمد بن هلال الكسار نائب رئيس الإتحاد، والبروفيسور فايز عبود ضمرة رئيس جمعية المخترعين بالمملكة الأردنية الهاشمية، والأستاذ الدكتور خالد القيسي الأستاذ بجامعة السليمانية بالعراق، والأستاذة الدكتورة آمال شوتري الأستاذ بجامعة محمد البشير الإبراهيمي بالجزائر،وقام بوضع وصياغة محاور المؤتمر مقررا اللجنة العلمية د. بدر الطويل رئيس قسم تكنولوجيا الهندسة الكهربائية في كلية الدراسات التكنولوجية بالكويت، أ.د تحسين شعلة الأستاذ بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا ورئيس تحرير مجلة الإتحاد العلمية، برئاسة أ.د صلاح يوسف وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الأسبق ونائب رئيس الهيئة العلمية العليا للإتحاد، و أ.د دعد محمد فؤاد الأستاذ بجامعة القاهرة ونائب رئيس الاتحاد، أ.د جمال جمعة مدني الأستاذ بجامعة قناة السويس والمستشار العلمي للإتحاد، د. شروق الجاسر عضو مجلس إدارة جمعية المهندسين الكويتية ، أ.د خالد محمد حسين القيسي الأستاذ بجامعة السليمانية بالعراق وعضو الهيئة العلمية العليا للاتحاد، أ.د آمال شوتري الأستاذ بجامعة محمد البشير الإبراهيمي بالجزائر وعضو الهيئة العلمية العليا للاتحاد ، و د. محمد عيد السريحي رئيس المجلس العربي للإبداع والإبتكار بالمملكة العربية السعودية ، و ا.م.د/هبة صلاح محمد حامد أستاذ علم وظائف الأعضاء المساعد بكلية البنات للآداب والعلوم والتربية جامعة عين شمس.

حيث تتناول محاور المؤتمر أهمية البحوث والدراسات والمراكز العلمية في خدمة المجتمعات العربية ، وتفاعل الخطط والبرامج الإستراتيجية للمؤسسات العلمية في بناء الدول، وضرورة التحالف العلمي المشترك والخبرات المتبادلة التي تزيد من فرص التقدم وبناء المجتمعات، القيم الأخلاقية والإنسانية في التعامل مع نظم ومقدرات الدول، الاهتمام بدور المؤسسات في التعاون لتحقيق التكامل لبناء المجتمعات، دور المؤسسات العلمية والبحثية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة..الطاقة المستدامة وتحلية المياه أنموذجا، وكذلك الإهتمام بحاضنات الأعمال ومشروعات التخرج للمبدعين والمبتكرين من طلاب الجامعات، ودور المؤسسات العلمية في إعداد وتخطيط المدن المستدامة والنقل النظيف.

