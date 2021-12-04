قائمة عمرو عبدالحق تحظى بقبول ودعم كبير في انتخابات نادي النصر

السبت 04/ديسمبر/2021 - 01:28 م

تحظى قائمة الدكتور عمرو عبدالحق رئيس نادي النصر الحالي قبولا كبيرا لدى اعضاء الجمعية العمومية قبل الانتخابات المقرر لها يوم 24 ديسمبر الجاري لانتخاب مجلس إدارة جديد بقود النصر في الدورة المقبلة حتى 2024.

وتضم قائمة عمرو عبدالحق في انتخابات النصر عناصر تمتلك تاريخ كبير من العمل الإداري والخدمي في النادي بالإضافة للخبرات كبيرة جدا جعلها تحظى بقبول الاعضاء والدعم الكامل للحفاظ على استقرار النادي واستكمال مسيرة الإنجازات والإنشاءات.

أعلن عمرو عبدالحق أعضاء قائمته تحت مسمى "قائمة النصر" التي تضم المستشار أشرف لطفي في منصب نائب الرئيس والمستشار حسن إسماعيل أمين الصندوق والأعضاء فوق السن أحمد الأحمر وإبراهيم المرعشلي والمستشار أحمد حمدي ورامي أحمد خليل ومحمد مدبولي ومصطفي رسمي، والأعضاء تحت السن أحمد علي حسان ورامي هاني أمين وندي حسن.

وكشف إبراهيم حلاوة مدير فني قطاع سباحة الزعانف بنادي النصر أن قائمة الدكتور عمرو عبدالحق تحظى بقول كبير بين أعضاء الجمعية العمومية خاصة أن المجلس الحالي حقق انجازات كبيرة على جميع الأصعدة في النادي سواء النشاط الرياضي والذي حقق نتائج كبيرة في الدورة الحالية بالإضافة للجوانب الخدمية والإنشائية داخلنادي النصر الذي اصبح واحد من أفضل الأندية حاليا.