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السبت 04 ديسمبر 2021
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
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رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

اقتصاد

نشرة أخبار الاقتصاد منتصف اليوم السبت

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تنشر"البوابة نيوز" أهم الأخبار التى شهدتها الساحة الاقتصادية اليوم السبت

"تحديث الصناعة"يعقد اجتماعاً لرفع القدرة التصديرية لمستثمري أكتوبر

https://www.albawabhnews.com/4480907

 

هالة السعيد تلتقي وزيرة الاقتصاد البلغارية لبحث سبل تدعيم العلاقات الثنائية

https://www.albawabhnews.com/4480905

 

وزيرة التخطيط تعتمد 273 مليون جنيه لاستكمال مشروعات المرحلة التمهيدية من "حياة كريمة"

https://www.albawabhnews.com/4480901

 

توقيع بُروتوكول لإتاحة وحدات سكنية لمنخفضي ومتوسطي الدخل بالوادي الجديد

https://www.albawabhnews.com/4480880

 

وفد من 4 دول أفريقية يتعرف على تجربة مصر في دعم المشروعات الصغيرة

https://www.albawabhnews.com/4480878

 

نشرة اخبار الاقتصا , البوابة نيوز الاسكان - التخطيط - المشروعات الصغيرة