نشرة أخبار الاقتصاد منتصف اليوم السبت

تنشر"البوابة نيوز" أهم الأخبار التى شهدتها الساحة الاقتصادية اليوم السبت
"تحديث الصناعة"يعقد اجتماعاً لرفع القدرة التصديرية لمستثمري أكتوبر
https://www.albawabhnews.com/4480907
هالة السعيد تلتقي وزيرة الاقتصاد البلغارية لبحث سبل تدعيم العلاقات الثنائية
https://www.albawabhnews.com/4480905
وزيرة التخطيط تعتمد 273 مليون جنيه لاستكمال مشروعات المرحلة التمهيدية من "حياة كريمة"
https://www.albawabhnews.com/4480901
توقيع بُروتوكول لإتاحة وحدات سكنية لمنخفضي ومتوسطي الدخل بالوادي الجديد
https://www.albawabhnews.com/4480880
وفد من 4 دول أفريقية يتعرف على تجربة مصر في دعم المشروعات الصغيرة
https://www.albawabhnews.com/4480878