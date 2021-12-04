خبير كويتي يروج للسياحة المصرية من شرم الشيخ

السبت 04/ديسمبر/2021 - 02:37 م

قال عبدالله العنزي، الخبير السياحي الكويتي، إن مدينة شرم الشيخ تعد الأولى على مستوى الشرق الأوسط بفضل ما تحويه من طبيعية ومناظر خلابة وشواطيء تزخر بعجائب الأسماك والشعاب المرجانية، وهو ما يجعلها قبلة ملايين السياح حول العالم.

ودعا عبدالله العنزي في تصريحات صحفية، الكويتيين لزيارة المدينة خصوصًا في فصل الشتاء بسبب المناخ الدافئ والهدوء الذي يحيط بها، مؤكداً أن مصر تتخذ كافة الاجراءات الوقائية التي تحفظ صحة وسلامة السياح.

ولفت إلى أنه سيزور شرم الشيخ خلال عطلة رأس السنة للاستمتاع بجوها ولقضاء وقت سعيد خلال الإجازة، داعياً أبناء الكويت لقضاء أجازة رأس السنة في المدينة، مؤكداً أن المدينة تستحق الزيارة.

وأكد عبدالله العنزي، أنه سيسعى جاهداً خلال هذه الفترة للترويج للمدينة ودعوة الكويتيين وغيرهم من متابعيه لزيارة المدينة بسبب جمالها وروعتها التي لا تتكرر في أي أماكن أخرى.

ولفت إلى أن عودة السياحة مؤخراً ساهمت في استعادة رونق المدينة وبهجتها التي افتقدتها على مدار الفترة السابقة بسبب فيروس كورونا مما أدى إلى تراجع القطاع السياحي.