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السبت 04 ديسمبر 2021
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رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

اقتصاد

أسعار الدولار أمام الجنيه اليوم السبت 4 ديسمبر 2021

دولار
دولار
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استقرت أسعار الدولار الأمريكي بالسوق المصرية، بداية تعاملات اليوم 4 ديسمبر 2021، وفيما يلي بيان بالأسعار حيث جاءت على النحو التالي: 

البنك الأهلي المصري:  15.64 جنيه للشراء و 15.74جنيه للبيع. 

بنك مصر: 15.64 جنيه للشراء و 15.74جنيه للبيع. 

البنك التجاري الدولي: 15.65 جنيه للشراء و 15.75 جنيه للبيع. 

بنك قطر الوطني الاهلي:  15.65 جنيه للشراء و 15.75 جنيه للبيع. 

بنك الإسكندرية:  15.65 جنيها للشراء و 15.75 جنيه للبيع. 

أبو ظبي الاول :  15.66 جنيه للشراء و 15.76 جنيه.

بنك كريدي اجريكول:  15.66 جنيه للشراء و 15.76 جنيه.

بنك قناة السويس:  15.66 جنيه للشراء و 15.76 جنيه.

بنك المشرق:  15.66 جنيه للشراء و 15.76 جنيه.

بنك البركة الاسلامي:  15.66 جنيه للشراء و 15.76 جنيه.

بنك سايب: 15.66 جنيه للشراء و 15.76 جنيه. 

البنك العربي الأفريقي : 15.66 جنيه للشراء و 15.76 جنيه. 

البنك المصري الخليجي:15.66 جنيه للشراء و 15.76 جنيه.

مصر ايران للتنمية:  15.66 جنيه للشراء و 15.76 جنيه.

الأهلي المتحد : 15.66 جنيها للشراء و 15.76جنيه للبيع. 

بنك فيصل الإسلامي : 15.66 جنيها للشراء و 15.76جنيه للبيع. 
بنك ابوظبي التجاري:  15.66 جنيه للشراء و 15.76 جنيه.

بنك بلوم مصر :  15.66 جنيه للشراء و 15.76 جنيه.

بنك التنمية الصناعية: 15.66 جنيه للشراء و 15.76 جنيه.

المصرف المتحد: نحو 15.66 جنيه للشراء و 15.76 جنيه.

بنك عودة :15.66 جنيه للشراء و 15.76 جنيه.

الكويت الوطني: 15.66جنيه للشراء و 15.76 جنيه.

بنك عودة:  15.66جنيه للشراء و 15.76 جنيه.

الامارات دبى الوطني: 15.67 جنيه للشراء و 15.76جنيه للبيع.

التعمير والإسكان: 15.67 جنيه للشراء و 15.76جنيه للبيع.

المصرى لتنمية الصادرات: 15.67 جنيه للشراء و 15.76جنيه للبيع.

الأهلي الكويتى: 15.68 جنيه للشراء و15.67 جنيه للبيع. 

مصرف أبوظبي الاسلامى: 15.68 جنيه للشراء و 15.76جنيه للبيع.

الاستثمار العربى: 15.68 جنيه للشراء و 15.76جنيه للبيع. 

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