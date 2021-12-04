أسعار الدولار أمام الجنيه اليوم السبت 4 ديسمبر 2021

استقرت أسعار الدولار الأمريكي بالسوق المصرية، بداية تعاملات اليوم 4 ديسمبر 2021، وفيما يلي بيان بالأسعار حيث جاءت على النحو التالي:
البنك الأهلي المصري: 15.64 جنيه للشراء و 15.74جنيه للبيع.
بنك مصر: 15.64 جنيه للشراء و 15.74جنيه للبيع.
البنك التجاري الدولي: 15.65 جنيه للشراء و 15.75 جنيه للبيع.
بنك قطر الوطني الاهلي: 15.65 جنيه للشراء و 15.75 جنيه للبيع.
بنك الإسكندرية: 15.65 جنيها للشراء و 15.75 جنيه للبيع.
أبو ظبي الاول : 15.66 جنيه للشراء و 15.76 جنيه.
بنك كريدي اجريكول: 15.66 جنيه للشراء و 15.76 جنيه.
بنك قناة السويس: 15.66 جنيه للشراء و 15.76 جنيه.
بنك المشرق: 15.66 جنيه للشراء و 15.76 جنيه.
بنك البركة الاسلامي: 15.66 جنيه للشراء و 15.76 جنيه.
بنك سايب: 15.66 جنيه للشراء و 15.76 جنيه.
البنك العربي الأفريقي : 15.66 جنيه للشراء و 15.76 جنيه.
البنك المصري الخليجي:15.66 جنيه للشراء و 15.76 جنيه.
مصر ايران للتنمية: 15.66 جنيه للشراء و 15.76 جنيه.
الأهلي المتحد : 15.66 جنيها للشراء و 15.76جنيه للبيع.
بنك فيصل الإسلامي : 15.66 جنيها للشراء و 15.76جنيه للبيع.
بنك ابوظبي التجاري: 15.66 جنيه للشراء و 15.76 جنيه.
بنك بلوم مصر : 15.66 جنيه للشراء و 15.76 جنيه.
بنك التنمية الصناعية: 15.66 جنيه للشراء و 15.76 جنيه.
المصرف المتحد: نحو 15.66 جنيه للشراء و 15.76 جنيه.
بنك عودة :15.66 جنيه للشراء و 15.76 جنيه.
الكويت الوطني: 15.66جنيه للشراء و 15.76 جنيه.
بنك عودة: 15.66جنيه للشراء و 15.76 جنيه.
الامارات دبى الوطني: 15.67 جنيه للشراء و 15.76جنيه للبيع.
التعمير والإسكان: 15.67 جنيه للشراء و 15.76جنيه للبيع.
المصرى لتنمية الصادرات: 15.67 جنيه للشراء و 15.76جنيه للبيع.
الأهلي الكويتى: 15.68 جنيه للشراء و15.67 جنيه للبيع.
مصرف أبوظبي الاسلامى: 15.68 جنيه للشراء و 15.76جنيه للبيع.
الاستثمار العربى: 15.68 جنيه للشراء و 15.76جنيه للبيع.