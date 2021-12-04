أسعار الدولار أمام الجنيه اليوم السبت 4 ديسمبر 2021

السبت 04/ديسمبر/2021 - 09:57 ص

استقرت أسعار الدولار الأمريكي بالسوق المصرية، بداية تعاملات اليوم 4 ديسمبر 2021، وفيما يلي بيان بالأسعار حيث جاءت على النحو التالي:

البنك الأهلي المصري: 15.64 جنيه للشراء و 15.74جنيه للبيع.

بنك مصر: 15.64 جنيه للشراء و 15.74جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 15.65 جنيه للشراء و 15.75 جنيه للبيع.

بنك قطر الوطني الاهلي: 15.65 جنيه للشراء و 15.75 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 15.65 جنيها للشراء و 15.75 جنيه للبيع.

أبو ظبي الاول : 15.66 جنيه للشراء و 15.76 جنيه.

بنك كريدي اجريكول: 15.66 جنيه للشراء و 15.76 جنيه.

بنك قناة السويس: 15.66 جنيه للشراء و 15.76 جنيه.

بنك المشرق: 15.66 جنيه للشراء و 15.76 جنيه.

بنك البركة الاسلامي: 15.66 جنيه للشراء و 15.76 جنيه.

بنك سايب: 15.66 جنيه للشراء و 15.76 جنيه.

البنك العربي الأفريقي : 15.66 جنيه للشراء و 15.76 جنيه.

البنك المصري الخليجي:15.66 جنيه للشراء و 15.76 جنيه.

مصر ايران للتنمية: 15.66 جنيه للشراء و 15.76 جنيه.

الأهلي المتحد : 15.66 جنيها للشراء و 15.76جنيه للبيع.

بنك فيصل الإسلامي : 15.66 جنيها للشراء و 15.76جنيه للبيع.

بنك ابوظبي التجاري: 15.66 جنيه للشراء و 15.76 جنيه.

بنك بلوم مصر : 15.66 جنيه للشراء و 15.76 جنيه.

بنك التنمية الصناعية: 15.66 جنيه للشراء و 15.76 جنيه.

المصرف المتحد: نحو 15.66 جنيه للشراء و 15.76 جنيه.

بنك عودة :15.66 جنيه للشراء و 15.76 جنيه.

الكويت الوطني: 15.66جنيه للشراء و 15.76 جنيه.

بنك عودة: 15.66جنيه للشراء و 15.76 جنيه.

الامارات دبى الوطني: 15.67 جنيه للشراء و 15.76جنيه للبيع.

التعمير والإسكان: 15.67 جنيه للشراء و 15.76جنيه للبيع.

المصرى لتنمية الصادرات: 15.67 جنيه للشراء و 15.76جنيه للبيع.

الأهلي الكويتى: 15.68 جنيه للشراء و15.67 جنيه للبيع.

مصرف أبوظبي الاسلامى: 15.68 جنيه للشراء و 15.76جنيه للبيع.

الاستثمار العربى: 15.68 جنيه للشراء و 15.76جنيه للبيع.