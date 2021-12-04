استقرار أسعار الحديد اليوم السبت 4 ديسمبر 2021

السبت 04/ديسمبر/2021 - 09:39 ص

واصلت أسعار الحديد استقرارها اليوم الجمعة، وسجل سعر حديد المصريين 15300 جنيه للطن، فيما سجل حديد عز 15300 جنيه للطن، وحديد العتال 15200 جنيه للطن، وسجل حديد بشاي 15200 جنيه للطن كما سعر حديد المراكبي 15100 جنيه للطن، فيما سجل حديد سرحان سعر 15100 جنيه للطن، وسجل حديد المعادي سعر 15100جنيه للطن، بينما سجل حديد عطية سعر15100 جنيه للطن، وحديد العشري سجل سعر 15100 جنيه للطن.

تلك الأسعار متاحة فقط للكميات التى تبدأ من 30 طن وشاملة سعر النقل.

كما جاء سعر طن الأسمنت أرض المصنع في شركة العربية للأسمنت المسلح أسمنت المسلح 1130 جنيهًا، والنصر 1080 جنيهًا، ووادي النيل 1050 جنيهًا، والسويس 1070 جنيهًا، وبلغ طن أسمنت السويدي 1133 حنيهًا، والمخصوص 1080 جنيهًا، والممتاز 10130 جنيهًا، وحلوان 1090 جنيه.