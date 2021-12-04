ارتفاع كبير.. أسعار الذهب اليوم السبت 4 ديسمبر 2021

السبت 04/ديسمبر/2021 - 09:06 ص

ارتفعت أسعار الذهب فى بداية تعاملات اليوم السبت بقيمة 8 جنيهات للجرام حيث سجل عيار 21 قيمة 784 جنيه للجرام ، وعيار 24 نحو 895 جنيه للجرام، وعيار 22 قيمة821 جنيه، كما سجل عيار 18 قيمة 673 جنيه لجرام، وسط ضبابية البيانات الأمريكية والاقتصاد.

وبلغ سعر عيار 14 نحو 524 جنيه للجرام، فيما سجل الجنيه الذهب 6272 جنيه وسجلت الأونصة 27.866 جنيه و تمثل المصنعية فى الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر الجرام.

ويعد عيار 21 أكثرهم انتشارا وتفضيلا للمشتري وهناك قواعد تحكم أسعار الذهب في مصر، هي عامل العرض والطلب، وسعر أوقية الذهب عالميًا.

والتغيرات التي تطرأ على سعر العملة الأمريكية، هي القواعد التي تتم مراعاتها بشكل يومي عند تحديد الأسعار، فكلما زاد الطلب على الذهب وانخفض المعروض منه ارتفع السعر، فهذه ثوابت عالمية لا يمكن التدخل فيها من قبل التجار