صوت الناس.. أهالي أطفال القوقعة الإلكترونية يستغيثون بالرئيس السيسي

الجمعة 03/ديسمبر/2021 - 11:23 م

صوت الناس.. أهالي أطفال القوقعة الإلكترونية يناشدون الرئيس السيسي

وصلت لـ"البوابة نيوز"، استغاثة من أهالي الاطفال مزروعي القوقعة الإليكترونية إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي..

نصها كالتالي

فخامة الرئيس الأب والإنسان / عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية

تحيه طيبه ... وبعد ,,,

مقدمة لسيادتكم أهالي الاطفال مزروعي القوقعة الإليكترونية بمصرنا الحبيبة متمنيين لسيادتكم كامل الصحة والتوفيق والسداد .

ونتشرف بعرض الاتي على سيادتكم :-

• تقوم الدولة المصرية مشكورة في تحمل مسؤولياتها تجاه المواطنين من فاقدي نعمة السمع و تطبيقا لتوجيهات فخامتكم بتحمل كافه تكاليف عملية زرع القوقعة لهؤلاء الاطفال والتي تترتب علي تلك الحاسة العظيمة حياة الطفل من تعلم للكلام ( تخاطب وتنمية مهارات) لسنوات عديدة كي يلحق بأقرانه من الاطفال الطبيعيين وبعد ذلك التعلم الأكاديمي المبنى على قدرات الطفل ومعلوماته وامكانياته المبنية على المرحلة السابقة من تخاطب وتنميه مهارات الطفل ومن بعدها بذل الدولة مجهودات عظيمة ومشكورة في دمج أبنائنا وبناتنا في المدارس العادية بكافه المراحل التعليمية ونتشرف بالعرض بان متوسط اعمار الاطفال زارعي القوقعة حوالى 4 أو 5 سنوات مما يستوجب استخدام الجهاز الخارجي للقوقعة بكامل الحذر نظرا لأن اهميته تمثل الحياة بالنسبة لأطفالنا جميعا ومع الاستخدام اليومي للجهاز الذى يصل إلى 16 ساعة يوميا وخلع الجهاز وتركيب البطارية وتركيبه مرة أخرى ثلاث مرات يوميا مما يعرضه للاستهلاك والتلف نظرا للاستخدام المتواصل فهو لا يفارق الطفل خلال يومه الذى يتخلله دراسة وجلسات تخاطب ودروس اكاديمية ولعب ومواصلات والتعرض لكافه المتغيرات الجوية والمناخية وكل تلك العوامل مجتمعة او منفردة تعمل على استهلاك الجهاز الخارجي للقوقعة وكثرة اعطاله وسرعه تلف الجهاز الخارجي و قطع الغيار الخاصة به .

لـذا

نرجو من سيادتكم نظرة الأب لأبنائه والجد لأحفاده أن تساعدنا في استكمال المشوار مع ابنائنا وبناتنا نحو تأهيلهم ودمجهم في المجتمع ليكونوا عناصر منتجه وفعاله لمجتمعهم ووطنهم الغالي مصرنا الحبيبة ومطالبنا تتلخص في الاتي :-

• ضرورة الاسراع في اجراءات زرع القوقعة في حاله ثبوت عدم جدوى السماعات الطبية وعمل العملية في اسرع وقت ممكن لكى يتيسر للطفل الزارع للقوقعة التأهيل اللغوي والسمعي فكلما كانت العملية في سن مبكرة تكون عملية التأهيل للطفل اسرع وايسر في الوقت والمجهود والتكلفة .

• وجوب تحديث وتبديل الجهاز الخارجي للقوقعة كل 5 سنوات نظرا للأسباب السابق عرضها على سيادتكم وتتحمل الخزانة العامة للدولة كافه التكاليف .

• عند تلف الزراعة الداخلية للقوقعة لأى سبب سواء حادث أو اخفاق من الجراح أثناء العملية يجب فورا اعادة الزرع للجزء الداخلى وفورا على حساب التأمين الصحي أو الخزانة العامة للدولة تفاديا لانتكاسه حاله المريض نفسيا وعضويا وتراجع مستواه اللغوى لما كان عليه الطفل قبل العملية .

• اعفاء كافة قطع الغيار الخاصة بالجهاز الخارجي للقوقعة من الرسوم الجمركية ومن ضريبة القيمة المضافة .

• توفير قطع الغيار الخاصة بالجهاز الخارجي للقوقعة مجانا لأطفالنا ويتم عمل دراسة لاستهلاك اطفالنا لقطع الغيار في الحدود المسموح بها وبناء عليه يتم تحمل الدولة لتبديل تلك قطع الغيار المستهلكة او التالفة.

• توفير مراكز متخصصة لتقديم جلسات التخاطب وتنميه المهارات للأطفال ضعاف السمع ومزروعي القوقعة بكافه انحاء الجمهورية او التعاقد مع مراكز التخاطب بأسعار مدعمة .

• بالإضافة الى تطبيق احكام القانون 10 لعام 2018 ( قانون حقوق الاشخاص ذوى الاعاقة ) وخصوصا المواد 4 بكافة فقراتها ـ المادة 31 فقرة 3 ).

• ضرورة صرف معاش شهري للطفل مزروع القوقعة وضعاف السمع عموما للتغلب على بعض صعاب الحياة التي تواجههم وتواجه اهاليهم من مصروفات تأهيل هؤلاء الاطفال سمعيا ولغويا واكاديميا .

• النظر في عدم قطع المعاش المستحق لهؤلاء الاطفال في حال حصولهم او احد افراد اسرهم على سيارة ملاكي سواء محلية او مستوردة من الخارج معفاة من الجمارك نظرا لان الكثير من هؤلاء الاطفال او اهاليهم تعتبر السيارة مهمة جدا لتسهيل تحركاتهم بدون تنمر البعض ممن لا تخلو شوارعنا منهم هداهم الله عز وجل .

والامر معروض على سيادتكم للتفضل بالتنبيه نحو اتخاذ اللازم داعين المولى عز وجل أن يحفظ سيادتكم ويوفقكم دائما لما فيه الخير لمصرنا الحبيه تحت قيادة فخامتكم الرئيس الانسان عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية .

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق التحية وعظيم الاحترام ’’

مقدمة لسيادتكم

أبناء وطننا الغالي من مزروعي القوقعة و أسرهم