اليوم العالمي لذوي الإعاقة.. هويدا الجبالي: مواهب لا تصدق

الجمعة 03/ديسمبر/2021 - 10:40 م

قدمت الدكتورة هويدا الجبالي، عميدة كلية الدراسات العليا للطفولة ورئيس مركز ذوي الاحتياجات الخاصة بجامعة عين شمس، التحية لجميع الفئات من ذوي الاحتياجات والقدرات الخاصة بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي المخصص لهم من قبل الأمم المتحدة منذ عام 1992 والذي يوافق 3 ديسمبر من كل عام.

وقالت الجبالي خلال تصريحات صحفية اليوم الجمعة : اليوم 3 ديسمبر يومًا عالميا نشارك العالم للاحتفال بهذه الفئة الغالية على قلوبنا، مضيفة أنه في الثالث من ديسمبر اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة -المخصص لهم من قبل الأمم المتحدة -نحن أول من يمد يده للتعاون مع هذه الدعوة الكريمة من الأمم المتحدة، ولا نتأخر على هذه الشريحة في أي دعوة فيها إكرام للطفل أو جبر خاطره وتعزيز شأنه مشيرة إلى أن أي دعوة كريمة من شأنها رعاية الإنسان وإكرام خاطرة نحن نتعاون من أجلها، ونسخر كافة الإمكانيات لهم داخل مركز ذوي الاحتياجات الخاصة بجامعة عين شمس.

ولفتت رئيس مجلس إدارة مركز ذوي الاحتياجات الخاصة، على أن هذه الشريحة من المجتمع شديدة الأهمية، مشددة على أنه لا تخلو أي عائلة أو منزل سواء من أقاربنا وجيراننا من شخص من ذوي القدرات الخاصة الجسدية أو الذهنية أو الصم أو البكم.

وأوضحت، أن جامعة عين شمس تحت رعاية الدكتور محمود المتيني تولى هذه الشريحة الواسعة أهمية خاصة، لأنهم أصحاب قدرات غير عادية و فائقة، يتميزون بالذكاء والإصرار والتحدي عوضها الله عز وجل بمواهب في مجالات أخرى.

وشددت الجبالي على أن مركز ذوى الاحتياجات الخاصة يتعامل مع هذه الفئة على أنهم أبطال، وعلينا استغلال هذه المواهب وخدمتها ورعايتها وتنمية مواهبها والاستفادة من قدراتها في المجتمع.

وطالبت الجبالي، كافة وسائل الإعلام و مؤسسات المجتمع المدني أن نتفق على تسمية هذه الشريحة بـذوي القدرات أو الاحتياجات الخاصة .