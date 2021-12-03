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الجمعة 03 ديسمبر 2021
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داليا عبد الرحيم

البوابة التعليمية

سارة عبدالستار تنال درجة الماجستير عن رسالتها في الإعلام بـ"بنات عين شمس"

البوابة نيوز
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حصلت الطالبة سارة عبدالستار كراميد حميدة على درجة الماجستير في الإعلام من كلية البنات جامعة عين شمس اليوم بتقدير عام ممتاز 2/12/2021  بتقدير عام ممتاز عن رسالتها في الإعلام.

تشكلت لجنة مناقشة رسالة الماجستير للطالبة سارة عبدالستار كراميد حميدة، من الأستاذة الدكتورة اعتماد محمد علام، أستاذ علم الاجتماع، كلية البنات جامعة عين شمس، مشرفًا ورئيسًا، والأستاذ الدكتور وائل اسماعيل عبد الباري استاذ الإعلام كلية البنات جامعة عين شمس مشرفا، والأستاذة الدكتورة سلوي سليمان عبد الحميد، أستاذ الإعلام كلية الآداب جامعة عين شمس مناقشا، والأستاذة الدكتورة دينا مفيد علي حسن أستاذ علم الاجتماع المساعد كلية البنات جامعة عين شمس مناقشا.

وأثنت لجنة المناقشة على الرسالة المقدمة من مقدمة الرسالة، وأكدوا على إضافتها الكثير لمجال الإعلام.

الإعلام سارة عبدالستار أستاذ الدراسات البيئية جامعة عين شمس