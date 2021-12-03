تتعرض محافظة الإسكندرية خلال فصل الشتاء لأكثر من 18 نوة أبرزها " نوة قاسم" التي تتسبب في ارتفاع الأمواج لنحو 5 أمتار في منطقة لوران والجمرك ومنطقة المكس والمنتزه.
وتبدأ تلك النوة من اليوم الجمعة، وتستمر لمدة 5 أيام، وتهب على الإسكندرية فى صورة رياح جنوبية غربية وعواصف شديدة.
وتقدم “البوابة نيوز”، فيديو معلوماتي عن نوة قاسم وسبب تسميتها بذلك الاسم، واستعدادات المحافظة لمواجهتها.
تليفزيون البوابة
الإسكندرية تستعد لنوة قاسم ومخاوف من غرق المحافظة.. فيديو معلوماتي
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تتعرض محافظة الإسكندرية خلال فصل الشتاء لأكثر من 18 نوة أبرزها " نوة قاسم" التي تتسبب في ارتفاع الأمواج لنحو 5 أمتار في منطقة لوران والجمرك ومنطقة المكس والمنتزه.
تتعرض محافظة الإسكندرية خلال فصل الشتاء لأكثر من 18 نوة أبرزها " نوة قاسم" التي تتسبب في ارتفاع الأمواج لنحو 5 أمتار في منطقة لوران والجمرك ومنطقة المكس والمنتزه.