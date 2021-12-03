الإسكندرية تستعد لنوة قاسم ومخاوف من غرق المحافظة.. فيديو معلوماتي

الجمعة 03/ديسمبر/2021 - 05:26 م

تتعرض محافظة الإسكندرية خلال فصل الشتاء لأكثر من 18 نوة أبرزها " نوة قاسم" التي تتسبب في ارتفاع الأمواج لنحو 5 أمتار في منطقة لوران والجمرك ومنطقة المكس والمنتزه.

وتبدأ تلك النوة من اليوم الجمعة، وتستمر لمدة 5 أيام، وتهب على الإسكندرية فى صورة رياح جنوبية غربية وعواصف شديدة.

وتقدم “البوابة نيوز”، فيديو معلوماتي عن نوة قاسم وسبب تسميتها بذلك الاسم، واستعدادات المحافظة لمواجهتها.