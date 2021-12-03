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الجمعة 03 ديسمبر 2021
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عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

تليفزيون البوابة

الإسكندرية تستعد لنوة قاسم ومخاوف من غرق المحافظة.. فيديو معلوماتي

نوة قاسم
نوة قاسم
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تتعرض محافظة الإسكندرية خلال فصل الشتاء لأكثر من 18 نوة أبرزها " نوة قاسم" التي تتسبب في ارتفاع الأمواج لنحو 5 أمتار في منطقة لوران والجمرك ومنطقة المكس والمنتزه.
وتبدأ تلك النوة من اليوم الجمعة، وتستمر لمدة 5 أيام، وتهب على الإسكندرية فى صورة رياح جنوبية غربية وعواصف شديدة.
وتقدم “البوابة نيوز”، فيديو معلوماتي عن نوة قاسم وسبب تسميتها بذلك الاسم، واستعدادات المحافظة لمواجهتها. 

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