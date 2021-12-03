السيسي يتفقد سير الأعمال الجارية بعدد من مشروعات شبكة الطرق الجديدة

الجمعة 03/ديسمبر/2021 - 03:48 م

أكد السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس عبد الفتاح السيسي تفقد بعد ظهر اليوم الجمعة سير الأعمال الجارية بعدد من مشروعات شبكة الطرق الجديدة خاصة المحور الجديد الموازي لطريق القاهرة/ السويس، والذي سيصل ما بين مناطق التجمع الأول ومطار القاهرة مرورًا بمحطة النقل الجماعي الجديدة، وكذلك مناطق مساكن شيراتون وطريق الصاعقة، والذي سيصبح بمثابة شريان مروري جديد يربط أحياء ومناطق شرق القاهرة بتجمعات مدينة القاهرة الجديدة، بما يخفف الضغط على طريق القاهرة/ السويس خاصة عند مدينة الامل ويساعد على تيسير الوقت والمسافة على تنقلات المواطنين من وإلى تلك المناطق والتجمعات

