كأس العرب.. التعادل السلبي يحسم موقعة البحرين والعراق

الجمعة 03/ديسمبر/2021 - 03:30 م

حسم التعادل السلبي نتيجة مواجهة منتخب البحرين ونظيره العراق، التي أقيمت اليوم الجمعة، على ستاد الثمامة، في الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس العرب.

وفشل أسود الرافدين في استغلال الفرص التي اتيحت لهم لهز شباك البحرين وتحقيق الانتصار الأول، وهو نفس الأمر بالنسة ببمنتخب البحريني الذي حصد أول نقطة بعد الهزيمة في الجولة الأولى مع قطر.

بهذا التعادل اقتنص منتخب البحرين بقيادة مديره الفني البرتغالي هيليوا سوزا، النقطة الأول له بالبطولة ويتذيل جدول المجموعة.

في المقابل أصبح رصيد منتخب العراق، بقيادة مديره الفني زيليكو بيتروفيتش، نقطتين، بعد التعادل الثاني له في البطولة، حيث تعادل بالجولة الأولى مع عمان.

ويتصدر منتخب قطر، المجموعة الأولى، برصيد 3 نقاط، علما بأنه سيواجه بعد قليل نظيره العماني على ملعب المدينة التعليمية، في إطار الجولة الثانية.