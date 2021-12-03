انطلاق امتحانات E S T لطلبة الدبلومة الأمريكية للالتحاق بالجامعات المصرية

الجمعة 03/ديسمبر/2021 - 01:56 م

نظمت اليوم الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، امتحانات طلاب الدبلومة الأمريكية لتأهيلهم للالتحاق بالجامعات المصرية بديلا عن امتحانات SAT أو ACT والذي من المقرر استمرار الامتحانات لليوم الثاني علي التوالي نظرا لكثافة الأعداد وحرصا من الأكاديمية على أبنائها الطلاب من المدارس الأمريكية.

وتستضيف الأكاديمية عدد 1300 طالب لليوم الأول و7017 لليوم الثاني للامتحانات باجمالي 8317 طالبا وطالبة كما يعقد الامتحان تحت الإشراف الكامل لوزارة التربية والتعليم وقيام الأكاديمية بتولي جميع الترتيبات اللوجستية والفنية والتنظيمية للأختبار شاملة جميع النواحي.

ويأتي ذلك على هامش بروتوكول التعاون بين الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري ووزارة التربية والتعليم نظرا لما تمتلكه الأكاديمية من إمكانيات وتجهيزات مميزة في شتى أنحاء الجمهورية و تعقد الاختبارات خلال الفترة من 3 إلى 4 ديسمبر 2021 .

وتقوم الوزارة بوضع الامتحانات بالتعاون مع مؤسسة PEARSON العالمية إلكترونيا من خلال أجهزة تابليت وهو الأمتحان الوحيد المؤهل لدخول الجامعات سواء الحكومية أو الخاصة داخل مصر.