أرباح بنك القاهر ترتفع لـ 2.7 مليار جنيه بنهاية الربع الثالث من 2021

الجمعة 03/ديسمبر/2021 - 01:02 م

واصلت أرباح بنك القاهرة ارتفاعها بنهاية الربع الثالث من عام 2021 لتصل إلى 2.7 مليار جنيه مقابل 2.5 مليار جنيه مقارنة بنفس الفترة من عام 2020 بمعدل نمو 7% ، وتعود تلك الزيادة إلى ارتفاع صافى الدخل من العائد ليتخطى الـ 7.7 مليار جنيه بالمقارنة بـ 7.5 مليار جنيه بنهاية الربع الثالث من عام 2020 بمعدل نمو 3%، كما ارتفع صافى الدخل من الأتعاب والعمولات بنحو 24% ليسجل 1.4 مليار جنيه بالمقارنة بـ 1.2 مليار جنيه خلال الربع الثالث من 2020 مما أدى إلى نمو الإيرادات التشغيلية لتصل الى 9.5 مليار جنيه مقارنة بـ 8.9 مليار جنيه خلال نفس الفترة المقارنة بمعدل نمو 6%.

فايد: أداء تشغيلى قوى تدعمه خطط واستراتيجيات طموحة... وهدفنا الأول هو تقديم "الأفضل" لعملائنا

وقال طارق فايد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لبنك القاهرة: إن التقدم المستمر فى نتائج أعمال البنك يفرض علينا دوماً أن نواصل ما بدأناه من استراتيجيات طموحة وخطة عمل دؤوبة قوامها الأساسى هو التطوير المستمر لتقديم الأفضل دائماً لعملائنا، مشيراً إلى أنه يتم عقد اجتماعات موسعة لمناقشة رؤى وسياسات العمل خلال السنوات الثلاثة المقبلة 2022-2024 للحفاظ على ما حققناه والاستمرار فى تحقيق معدلات نمو إيجابية تليق بحجم ومكانة بنك القاهرة بالقطاع المصرفى المصرى.

وأشار "فايد" إلى احتفاظ البنك بقاعدة رأسمالية ومركز مالى قوى، حيث بلغ معدل معيار كفاية رأس المال المجمع 15.68%، وحقق البنك عائداً على متوسط حقوق الملكية بمعدل 20%، وعائد على متوسط الأصول 1.6% بنهاية سبتمبر 2021, حيث بلغ إجمالي الأصول 243 مليار جنيه مقارنة بـ 205 مليار جنيه بنهاية عام 2020 بنسبة نمو بلغت 18%.

وقال رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة: "إن تصاعد معدلات نمو الأرباح جاءت على الرغم من زيادة حجم الإنفاق والاستثمار فى البنية التحتية وبصفة خاصة التكنولوجية والبشرية والتى استحوذت على أهمية بالغة من إدارة البنك منذ عام 2018، مشيراً إلى أن قيمة المصروفات الرأسمالية خلال تلك الفترة بلغت 3.5 مليار جنيه.

وفيما يتعلق بإجمالي محفظة القروض للعملاء والبنوك فقد ارتفعت بنحو 12.6 مليار جنيه لتصل إلي 105 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2021 بمعدل نمو 14%، وقد حافظ البنك على تعزيز مخصصاته خلال الفترة الحالية بهدف الحد من المخاطر المحتملة لخسائر الائتمان والمتعلقة بالتأثيرات السلبية لجائحة كورونا على النشاط الاقتصادى.

وفي نفس السياق، ارتفعت محفظة ائتمان الشركات لتصل إلي نحو 51.7 مليار جنيه بنهاية الربع الثالث من العام الجارى بزيادة قدرها 8.1 مليار جنيه عن ديسمبر 2020 بمعدل نمو 19%.

كما قام بنك القاهرة حتى الربع الثالث من عام 2021 بدور وكيلاً للتمويل والمرتب الرئيسي ومسوق للتمويل في عمليات تمويلية قدرها 3.7 مليار جنيه، بالإضافة الى قيامه بدور مرتب رئيسي ومشارك بعمليات تمويلية أخرى قدرها 4.1 مليار جنيه لصالح قطاعات التطوير العقارى والأغذية والكهرباء والنقل وصناعة الأخشاب والمقاولات.

وانطلاقاً من الدور الحيوى الذى تمثله المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى تحقيق أهداف التنمية، حقق البنك نتائج متميزة فى تمويل هذا القطاع حيث بلغ إجمالي محفظة القروض من التسهيلات المباشرة 11.1 مليار جنيه في نهاية سبتمبر 2021 مقابل 9.1 مليار جنيه فى ديسمبر 2020 بنسبة زيادة 22%، هذا بالإضافة إلى زيادة عدد مراكز و وحدات الأعمال المتخصصة في خدمة عملاء الشركات الصغيرة والمتوسطة ليبلغ 38 مركزا ووحدة أعمال تغطى كافة أنحاء الجمهورية.

وارتفعت محفظة قروض التجزئة بنحو 2.8 مليار جنيه بمعدل نمو 8% عن العام المالي 2020 لتصل إجمالي المحفظة إلى نحو 37.2 مليار جنيه بنهاية الربع الثالث من العام الجارى، كما بلغت محفظة التمويل متناهي الصغر 5.3 مليار جنيه.

وفيما يتعلق بمحفظة ودائع العملاء، فقد حققت المحفظة نمواّ قدره 19% لتصل إلي 193 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2021، مشيراً إلى أن تلك الزيادة ترجع إلى إعادة هيكلة وتبسيط إجراءات العمل بالفروع وسرعة تلبية احتياجات العملاء وتحسين مستوى خدمة العملاء مما أدى إلى اجتذاب جهات جديدة للتعامل مع البنك، بالإضافة إلى التوسع فى تقديم محفظة متنوعة من المنتجات المبتكرة بالعملة المحلية والأجنبية بأسعار فائدة تنافسية، حيث بلغت ودائع الأفراد 119 مليار جنيه بينما بلغت ودائع الشركات 74 مليار جنيه.

وشهد الربع الثالث من العام الجارى 2021 طفرة فى عدد العملاء المشتركين بخدمتى الموبايل البنكى والإنترنت البنكى وصولاً إلى أكثر من 208 ألف عميل بنسبة نمو بلغت 181% بنهاية الربع الثالث 2021.

وارتفع استخدام العملاء لمحفظة "قاهرة كاش" ليصل لأكثر من 435 مليون جنيه بالإضافة إلى نمو قاعدة العملاء بنحو 36% لتصل إلى 717 ألف عميل بنهاية الربع الثالث من 2021 بالمقارنة بنهاية عام 2020 وبنسبة استخدامات تتخطى 10% والتى تعد أعلى من المستهدفات التى حددها البنك المركزى.

وشهدت خدمات القبول الإلكترونى عبر رمز الإستجابة السريع QR-Code تحقيق معدل نمو يصل إلى 160% تقريباً بإجمالي عدد تجار يصل إلى 90 ألف تاجر بنهاية الربع الثالث من 2021.

وفى مجال بطاقات الائتمان، بلغ إجمالى عدد البطاقات بنهاية الربع الثالث من عام 2021 نحو 159 ألف بطاقة بزيادة قدرها 12% وبرصيد يقدر بنحو 651 مليون جنيه بنسبة زيادة قدرها 13% بالمقارنة بنهاية 2020، فيما بلغت اجمالى محفظة بطاقات الخصم والمدفوعة مقدما بأنواعها فى نهاية الربع الثالث من عام 2021 نحو 2.65 مليون بطاقة بأنواعها المختلفة (الخصم المباشر والمدفوعة مقدما وبطاقات المرتبات) بزيادة مقدارها 10% بالمقارنة بنهاية 2020 وتزايد الإقبال على استخدام البطاقات اللاتلامسية لدى التجار وبلغت إجمالي قيمة المعاملات 49 مليون جنيه في الربع الثالث من العام الجاري.

يُعد بنك القاهرة أول مؤسسة مالية فى مصر تطلق خدمة منح القروض متناهية الصغر رقمياً بمقار أنشطة العملاء فى أقل من ساعة دون حاجة العميل لزيارة مقر الفرع، فى خطوة غير مسبوقة تعزز دور البنك فى دعم منظومة التحول الرقمى مما يسهم فى توفير الوقت والجهد المبذول من العملاء وتيسير إجراءات حصول العملاء على القروض.

كما يعمل البنك على تطوير وزيادة عدد ماكينات الصراف الآلى كأحد أهم وأكبر القنوات الإلكترونية المتاحة بالبنك حيث يمتلك بنك القاهرة ثالث أكبر شبكة صراف آلى في السوق المصرية بين البنوك العامة بعدد 1367 ماكينة صراف آلى والتي تغطي جميع محافظات الجمهورية، كما تم استبدال عدد 370 ماكينة من الطرازات القديمة وذلك لتقديم خدمة أفضل للعملاء، حيث توفر الماكينات الجديدة أنواعًا مختلفة من الوظائف بما في ذلك السحب النقدي والإيداع و تغيير العملة، تسوية بطاقات الائتمان، ودفع الفواتير، شحن رصيد الهاتف المحمول وخدمات المحفظة الإلكترونية.

كما يهدف بنك القاهرة إلى زيادة عدد ماكينات الصراف الآلي لتصل إلى 1600 ماكينة بنهاية عام 2021 بالإضافة إلى استكمال إحلال الماكينات القديمة. ويتم توزيع الماكينات وفقاً لدراسات المسح الجغرافى وكذلك قياس تركز عملاء البنك فى مدن وقرى المحافظات المختلفة والتى شملت تنفيذ مبادرة البنك المركزى المصرى لتركيب عدد 320 ماكينة صراف آلى فى القرى المصرية وكذلك فى بعض القرى التى يتم تطويرها ضمن مبادرة حياة كريمة.

وفى مجال التوسع الجغرافى وتطوير الفروع القائمة، قام البنك حتى نهاية الربع الثالث من العام الجارى بافتتاح وتطوير 8 فروع والتواجد فى مواقع أكثر تميزاً لتصل شبكة فروع البنك بنهاية الربع الثالث من عام 2021 نحو 244 فرعا ووحدة مصرفية بمختلف محافظات الجمهورية، وذلك للوصول للعملاء أينما كانوا، وتقديم الخدمات المصرفية لهم بأعلى مستوى من الكفاءة والجودة بما يواكب أحدث المعايير المطبقة عالمياً.

هذا وقد واصل بنك القاهرة إطلاق مبادراته المجتمعية خلال الربع الثالث من العام الجارى والتى تغطى مختلف المجالات تحقيقاً لأهداف التنمية المستدامة، ففى مجال التدريب والتأهيل وخلق فرص العمل واصل البنك تقديم قروض حسنة دوارة يتم منحها بدون فوائد للمستحقين بالتعاون مع جمعية الأورمان. فضلاً عن رعاية البنك الإستراتيجية لمعرض تراثنا للحرف اليدوية والتراثية لمساندة العارضين وأصحاب الحرف المتنوعة لعرض منتجاتهم وتسويقها، كما استكمل البنك مشروع تطوير القرى بالتعاون مع مؤسسة صناع الخير للتنمية ضمن مبادرة "حياة كريمة"، وقام البنك بالتبرع لصندوق تحيا مصر لصالح المشروعات التى يقوم بتمويلها الصندوق، ودعماً للقطاع الطبى قام البنك بتوجيه التبرعات لصالح العديد من المستشفيات ومنها مستشفى الهلال الأحمر ومستشفى الكبد ومستشفى بهية ومستشفى جامعة المنصورة، كما واصل البنك إطلاق مبادرته bGreen للحفاظ على البيئة، مع الإستمرار فى دعم ومساندة ذوى الاحتياجات الخاصة لتقديم حياة أفضل لهم، كما حرص البنك على توجيه مساهماته لصالح صندوق دعم أسر الشهداء، وفى مجال التعليم قام البنك بسداد الرسوم الدراسية للطلبة غير القادرين، كما قام البنك بسداد ديون الغارمات.

هذا وقد حصد بنك القاهرة العديد من الجوائز والمراكز المتقدمة 2021 من كبرى مؤسسات التقييم العالمية والتى تضع معايير وضوابط محددة لاختيار المؤسسات الأفضل فى العالم ومن أهمها القطاع المالى والمصرفى، ومنها حصول بنك القاهرة على جائزة البنك الأكثر إبتكاراً فى الخدمات المصرفية فى مصر لعام 2021 " وفقاً لما أعلنته مجلة The International Banker “ وأفضل بنك فى مجال معاملات الصرف الأجنبى فى مصر لعام 2021 وأفضل بنك فى مجال المسئولية المجتمعية فى مصر لعام 2021 من مجلة Global Economics، كما حصد البنك جائزة أفضل أمين حفظ محلي لعام 2020 وفقاً لما أعلنته مجلة Global Finance Magazine، و"أفضل بنك مصري في إدارة الخزانة” و”معاملات الصرف الأجنبى” و”أدوات الدخل الثابت” و”إدارة السيولة" وفقاً لمجلة The European العالمية للعام الثانى على التوالى، ,البنك الأكثر استدامة فى مصر لعام 2021 وفقاً لمجلة International Business، الأفضل فى المعاملات المصرفية الدولية فى مصر لعام 2021 وفقاً لتصنيف مجلة International Finance بما يعكس ما حققته خطة التطوير المتكاملة التى ينتهجها البنك وما حققه من إداء متميز فى مختلف قطاعات العمل المصرفى بالبنك.