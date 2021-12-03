طارق عبده نائبًا للعضو المنتدب لقطاعات الأعمال ببنك saib

الجمعة 03/ديسمبر/2021 - 12:47 م

أعلن بنك saib، أحد أكبر البنوك العاملة في السوق المصري عن انضمام طارق عبده نائبًا للعضو المنتدب لقطاعات الأعمال، والذي يتمتع بخبرة طويلة تولى فيها مناصب قيادية في القطاع المصرفي، كان آخرها منصب نائب الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب للبنك الأهلي الكويتي ورئيس مجلس إدارة شركة الأهلى الكويتي للتأجير التمويلي .

ويمتلك طارق ثلاثون عاما من الخبرة المصرفية الواسعة، وفي بداية حياته المهنية انضم إلى إدارة العمليات وخدمة العملاء في بنك باركليز، وقد عمل سابقا بقطاع الخدمات المصرفية للشركات في البنك العربي، ثم انتقل إلى بنك عوده وشغل عدة مناصب في قطاع الخدمات المصرفية للشركات حتى ترأس القطاع كرئيس الخدمات المصرفية للشركات و القروض المشتركة . كما شغل منصب نائب الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية للشركات والقروض المشتركة ببنك الاتحاد الوطنى .