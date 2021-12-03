  تعيين الدكتورة منى رمضان رئيسًا لقسم القانون العام بـ"حقوق عين شمس"

الجمعة 03/ديسمبر/2021 - 11:06 ص

أصدر الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، قراراً بتعيين الدكتورة منى رمضان محمد بطيخ، رئيسا لقسم القانون العام بكلية الحقوق.

وجاء القرار الذى حمل رقم ١٠٨٠ وفقا لقرار رئيس الجمهورية رقم ٨٠٩ لسنة ١٩٧٥ بشأن اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات وتعديلاته وقانون تنظيم الجامعات.

وتعد دكتورة منى من الكفاءة المتميزة من أبناء الكلية وحصلت منها على الليسانس والماجستير والدكتوراه بتقديرات امتياز وجيد جدا مع مرتبة الشرف.

ويأتي هذا القرار فى إطار سد المواقع الشاغرة بكليات الجامعة، بما يعود بالنفع للصالح العام للكلية والعملية التعليمية.