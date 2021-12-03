ننشر أسعار الذهب اليوم الجمعة 3 ديسمبر 2021

الجمعة 03/ديسمبر/2021 - 08:40 ص

استقرت أسعار الذهب، خلال التعاملات الصباحية اليوم الجمعة، 3 ديسمبر 2021، وسجلت أسعار الجرام من الذهب عيار 24 نحو 888 جنيه، كما بلغ سعر الجرام من عيار 21 نحو 777 جنيهًا.

فيما سجلت أسعار الذهب عيار 18 نحو 666 جنيه، سجلت أسعار الذهب عيار 14 نحو 518 جنيهًا.

وسجل سعر الجنيه الذهب وزن 8 جرامات نحو 6266 جنيها.

يذكر أن هناك 3 قواعد تحكم أسعار الذهب في مصر، هي عامل العرض والطلب، وسعر أوقية الذهب عالميًا، والتغيرات التي تطرأ على سعر العملة الأمريكية، وهي القواعد التي تتم مراعاتها بشكل يومي عند تحديد الأسعار، فكلما زاد الطلب على الذهب وانخفض المعروض منه ارتفع السعر، فهذه ثوابت عالمية لا يمكن التدخل فيها من قبل التجار، الذين يحسبون السعر من خلال عملية حسابية بضرب السعر العالمي في سعر الدولار، ومن خلال ذلك تحدد الأسعار.