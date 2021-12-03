ندوة دور الإعلام في التصدي للعنف ضد المرأة تحذر من التنمر الإلكتروني

الجمعة 03/ديسمبر/2021 - 08:44 ص

أكدت الدكتورة سالي جاد رئيس قسم الإعلام بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري ان ندوة عن دور الإعلام في التصدي للعنف ضد المرأة تساهم فى التوعية بحقوق المراة وبأساليب العنف الرقمي مثل التنمر الإلكتروني، زيادة الوعي المرأة بالأمن السيبراني.

تقام الندوة علي هامش الاحتفال السنوي ١٦ يوما لمناهضة العنف ضد المرأة.

وتعقد لجنة الاعلام بالمجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة سوزان القليني الندوة الافتراضية الثانية تحت عنوان "دور الإعلام في التصدي للعنف ضد المرأة".

وضمت الندوة النائبة الدكتورة درية شرف الدين رئيس لجنة الثقافة والاعلام بمجلس النواب و الكاتب الصحفي الدكتور أحمد مختار وكيل الهيئة الوطنية للصحافة و الدكتورة نهاد ابو القمصان، وعالم الاجتماع الكبير الدكتور أحمد زايد.

وتهدف الندوة إلى التوعية بحقوق المرأة ، ومناقشة اهم بنود اتفاقية سيداو التي تناهض التمييز، وتفعيل الكود الاعلامي داخل المؤسسات الإعلامية، و كذلك التوعية بأساليب العنف الرقمي مثل التنمر الإلكتروني، زيادة الوعي المرأة بالأمن السيبراني.

جدير بالذكر ان الندوة الأولى قد عقدت في الخامس و العشرين من نوفمبر مع بداية انطلاق الاحتفالية، ودارت حول دور الدراما في تنمية و بناء وعي الأسرة المصرية و تحدث فيها المخرج محمد فاضل والدكتورة نسرين البغدادي عضوة المجلس واستاذة الاجتماع، و الناقدة ماجدة موربس و الكاتبة اماني التونسي، و حضرها أعضاء لجنة الاعلام بالمجلس القومي للمرأة، و مقررات فروع المجلس بمحافظات مصر ولفيف من المهتمين بقضايا المرأة و المجتمع.