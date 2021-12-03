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الجمعة 03 ديسمبر 2021
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عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

العالم

كورونا في أفريقيا.. بلوغ إجمالي حالات الإصابة ثمانية ملايين و650 ألف إصابة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أعلنت المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، بلوغ إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في القارة الأفريقية ثمانية ملايين و650 ألف حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 224 ألفًا.
وكشفت المراكز ارتفاع نسبة تحصين سكان القارة الأفريقية بلقاح كورونا إلى 6.7 % وبلوغ نسبة من تلقى جرعة واحدة 10 %.
وبشأن ظهور متحور "أوميكرون"، أوصت المراكز الأفريقية بتنفيذ تدابير الصحة العامة والتدابير الاجتماعية بما في ذلك ارتداء الأقنعة والتباعد الجسدي كونها ضرورة للحد من انتقال الفيروس بغض النظر عن ظهور تحورات جديدة.
ودعت إلى الابتعاد عن قرارات فرض حظر السفر على الأشخاص القادمين من البلدان التي أبلغت عن هذا المتحور، مع التأكيد أن هذا الإجراء لم يسفر عن نتيجة.

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