احتفالا بالعيد الخمسين.. برج القاهرة يتزين بعلم الإمارات

الخميس 02/ديسمبر/2021 - 09:28 م

تزين برج القاهرة بعلم دولة الإمارات العربية المتحدة، في ذكرى عيدها الوطني الخمسين، احتفالا من الشعب المصري ومشاركة للأخوة في الإمارات بعيدهم الوطني.

وتحتفل دولة الامارات العربية المتحدة بعيدها الوطني الخمسين اليوم، وهو ذكري اتحاد إماراتها عام 1971، علي يد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان-طيب الله ثراه.