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الخميس 02 ديسمبر 2021
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رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

احتفالا بالعيد الخمسين.. برج القاهرة يتزين بعلم الإمارات

برج القاهرة
برج القاهرة
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تزين برج القاهرة بعلم دولة الإمارات العربية المتحدة، في ذكرى عيدها الوطني الخمسين، احتفالا من الشعب المصري ومشاركة للأخوة في الإمارات بعيدهم الوطني. 
وتحتفل دولة الامارات العربية المتحدة بعيدها الوطني الخمسين اليوم، وهو ذكري اتحاد إماراتها عام 1971، علي يد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان-طيب الله ثراه.

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الامارات إنجاز دولة الإمارات التاريخي برج القاهرة