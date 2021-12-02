طلب إحاطة بسبب عدم تنفيذ أحكام صادرة للعاملين بالهيئة المصرية للدواء

الخميس 02/ديسمبر/2021 - 08:00 م

تقدم النائب أحمد عاشور، عضو مجلس النواب عن دائرة الطالبية والعمرانية عن حزب الشعب الجمهوري بطلب إحاطة الى المستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب موجه الى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، والدكتور خالد عبد الغفار، القائم بأعمال وزيرة الصحة والسكان،حول عدم تنفيذ الأحكام الصادرة للعاملين بالهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية سابقًا والهيئة المصرية للدواء حاليا ، والخاصة بصرف أجورهم المكملة بناء على حكم المحكمة وتنفيذا لنصوص القانون رقم (18) لعام 2016 .

وطالب " عاشور " لحل مشاكل العاملين بالكادر الإداري بالهيئة ، تنفيذا لقانون الخدمة المدنية وعدم إشراك المنظمة النقابية العمالية بالهيئة ، فى مشروعات خطط الإنتاج بالمنشأة ، والمعاونة فى تنفيذها ، وعدم مشاركتهم فى وضع اللوائح والنظم الداخلية المتعلقة بتنظيم شئون العمل والعمال تنفيذا لنص المادة (15) من القانون رقم (213) لعام 2017 للتنظيم النقابي .

وأكد أنه حريص على الرضا الوظيفي لجميع العاملين ، وحريص على أن العمال تصل لمرحلة الرضا في العمل وفي وظائفهم جميعاً منوها بأن الدولة المصرية بكل مؤسساتها تقدم تحية احترام وتقدير لعمال مصر لما يقدمونه من جهد بارز في دفع عجلة التنمية في البلاد.