تزامنا مع "عالمي ذوي الاحتياجات".. ائتلاف أولياء الأمور يقدم نصائح

الخميس 02/ديسمبر/2021 - 07:31 م

قدمت داليا الحزاوي ، مؤسس ائتلاف اولياء امور مصر، التحية والثناء لأولياء الأمور والأبناء ذوي الاحتياجات الخاصة في عيدهم، حيث يحتفل العالم غدا باليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة، والذي يصادف يوم 3 ديسمبر من كل عام، وهو يوم عالمي خصص من قبل الأمم المتحدة منذ العام 1992 لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة، بهدف زيادة الفهم لقضايا الإعاقة.

ووجهت داليا، بعض النصائح للأمهات للتعامل مع ابنائهم من ذوي الاحتياجات الخاصة فيجب عدم تجاهل التفاعل مع أبنائهم من ذوي الاحتياجات الخاصة فهذا خطأ كبير لابد من التحدث إليهم بأسلوب بسيط واذا كنت تجهلين كيفية التعامل فيمكن معرفة المعلومات من خلال القراءة في الكتب المتخصصة أو عن طريق الانترنت من خلال المواقع الموثوق فيها.

وأضافت: يجب ان نسمح لهم بالاختلاط واللعب مع من هم في سنهم فهذا يساعد علي تنمية وتطوير مهاراتهم ويعتبر إدماجهم في سن صغير بالحضانات التي تسمح بوجود ذلك الدمج فكرة جيدة و يجب معرفة نقاط القوة عند ابنائهم من ذوي الهمم وتشجيعها وتطوير مواهبهم ويمكن من خلال عرض النماذج الناجحة من ذوي الهمم يكون سبب إشعال الحماسة لتحدي الإعاقة والنجاح ولكن يجب الحذر بعدم التعامل مع الابن بطريقة مختلفة عن اخواته حتى لا يتألم نفسيا فيجب ان نتعامل معه بشكل طبيعي.

وطالبت داليا، في اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة، نشر الوعي في المجتمع في تقبل وجودهم و تشجيعهم والحذر من التنمر عليهم وعدم التعامل معهم بأنهم اقل شأنا فهم من حقهم ان يعيشوا وسطنا في أمان.

واستكملت ان هناك شكاوي من بعض الامهات من عدم توفر معلمين مؤهلين ومدربين جيدا في المدارس للتعامل مما يؤدي إلى إفشال برامج الدمج وايضا عدم توفر غرف مصادر بأدوات مناسبة لاعاقات الطلاب المختلفة.