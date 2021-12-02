سوريا.. مقتل وإصابة 11 شخصًا هجوم مسلح في ريف دير الزور

الخميس 02/ديسمبر/2021 - 07:23 م

أفادت وكالة "سانا" بمقتل 10 عمال من موظفي حقل الخراطة النفطي وإصابة عامل آخر جراء هجوم إرهابي على حافلة كانت تقلهم أثناء عودتهم من العمل بريف دير الزور الجنوب الغربي في سوريا.

وأشارت الوكالة إلى أن الهجوم استهدف حافلة كانت تقل العمال، وذلك أثناء عودتهم من العمل في ريف دير الزور الجنوب الغربي.

وفي غضون ذلك، أصيب عدد من المدنيين بانفجار لغم من مخلفات الإرهابيين في أطراف بلدة معان بريف حماة الشمالي.

يذكر أنه في 7 نوفمبر الماضي، أدى انفجار عبوة ناسفة في سيارة تابعة لقوات الجيش السوري في ريف درعا جنوبي البلاد، إلى مقتل جنديين سوريين وإصابة اثنبن آخرين.