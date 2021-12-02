أسعار الدولار مساء اليوم الخميس 2 ديسمبر 2021

الخميس 02/ديسمبر/2021 - 05:27 م

استقرت أسعار الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري مساء تعاملات اليوم الخميس 2 ديسمبر 2021، في البنوك الحكومية والخاصة ومكاتب الصرافة العاملة في سوق الصرف المصري، حيث سجلت العملة الأمريكية أعلى سعر في مصرف أبوظبي الإسلامي بقيمة 15.67 جنيه، في حين يقدم بنك مصر أقل سعر لبيع الدولار 15.69 جنيه.

واستقر متوسط سعر الدولار لدى البنك المركزي المصري، عند نحو 15.66 جنيه للشراء، و 15.75 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار فى البنك الأهلي المصري 15.64 جنيه للشراء ، و 15.74 جنيه للبيع.

وفى بنك الإسكندرية، بلغ سعر الدولار الأمريكي اليوم الخميس، حوالي 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

ووصل سعر الدولار فى بنك القاهرة بداية تعاملات اليوم الخميس 15.66 جنيه للشراء ، و 15.76 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار فى بنك مصر 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

أما فى البنك التجارى الدولي "cib" وصل سعر الدولار إلى 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار فى مصرف أبو ظبي الإسلامي حوالي 15.68 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.