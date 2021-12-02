اليوم.. ملتقى الشربيني يواصل فعالياته الثقافية

الخميس 02/ديسمبر/2021 - 02:47 م

يستضيف ملتقى الشربيني الثقافي بمقره بشبين القناطر، اليوم الخميس، عددا من أساتذة الأدب والبلاغة والنقد الأدبي ونخبة من الكُتاب والصحفيين، في أمسية ثقافية جديدة من أمسياته.

ومن بين الحضور الدكتور مصطفى رجب عالم اللغة، ومن حزب التجمع الكاتب والمسرحي والسياسي محمد فرج الأمين العام المساعد للعمل الجماهيري، والكاتبة أمينة النقاش رئيس مجلس إدارة الأهالي وعضو اللجنة المركزية، والكاتبة الصحفية بهيجة حسين رئيس نادي أدب مركز آفاق اشتراكية.

والكاتب الصحفي الدكتور مصطفى عبد الرازق، والسياسي وعضو اللجنة المركزية للتجمع محمد فياض، والكاتب الصحفي نبيل عمر مدير التحرير بالأهرام، والشاعرة أمينة عبدالله، والباحث في شئون الإسلام السياسي حسام الحداد، وكاتبة أدب الأطفال ثريا عبد البديع، والشاعر مجدي أبو الخير الفنان محمد شريف.

يدور الحوار حول الأسباب التي دفعت وجدي زين الدين وهو الكاتب الوفدي المنتمي إلى حزب ليبيرالي مصنف سياسيا بأنه حزب يميني، إلى دراسة الاتجاه الإشتراكي في الإبداع والنقد، ورموزه تنتمي بالطبع الى التيار اليساري.

وقال الكاتب الصحفى محمود الشربيني مؤسس الملتقى في بيان له: الملتقى يواصل "خبطاته" الأدبية إذا جاز التعبير بلغة الصحافة، كوننا بالأساس صحفيين، فنحن نستضيف هذه المرة كاتبًا وفديًا ليبراليًا يعشق الوفد بجنون، ويعشق صحيفته التي كان أحد من شهدوا بدايات العمل بها، وهو أحد علامات الجريدة، تجده فيها كل الوقت كأنها كانت بيته الأصلي، فقد زاملته لسنوات ومازلت، كنت أذهب للجريدة في أي وقت لتسليم موضوعاتي أو حضور اجتماعات الصحيفة أو ماشابه فأجده بالصباح والمساء.. لا يُفارق صالة الديسك المركزي. عشق الوفد فعشقه الوفد صحيفة ومقرا وكيانا.

وأضاف “الشربيني”: إن سيرة وجدي الذاتية ارتبطت بالوفد دائما.. وله وسط الصحفيين من خارج الوفد وداخله أصدقاء ومحبين كثر، وقد كان لدأبه وإصراره على تحقيق أهدافه أثره الكبير في إنجازه لدرجتي الماجستير والدكتوراه في اتجاهات الإبداع والنقد الاشتراكي، فقد درس منهج الواقعية الاشتراكية عند محمود أمين العالم “من مؤسسي الحزب الشيوعي المصري”، والناقد الماركسي -الأزهري -المعروف عبر كتاب ثلاثية الرفض والهزيمة، والدكتور لويس عوض وسلامة موسى والفريد فرج ونعمان عاشور ويحيى حقي وعبد القادر القط وزكى نجيب محمود.

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