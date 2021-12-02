الداخلية تنظم مسابقة بحثية فى مجال حقوق الإنسان

الخميس 02/ديسمبر/2021 - 01:55 م

نظمت وزارة الداخلية مسابقة بحثية فى مجال حقوق الإنسان للكوادر الشرطية العربية بالتعاون مع المكتب العربى للتوعية الأمنية والإعلام التابع لمجلس وزراء الداخلية العرب، حيث شارك فيها 36 من الكوادر الشرطية العربية بـ10 دول (مصر- تونس- الأردن- السودان- سلطنة عمان- الكويت- ليبيا- فلسطين- العراق- الإمارات).

تناولت تلك الأبحاث عدة موضوعات مرتبطة بُسبل تعزيز معايير حقوق الإنسان بالعمل الأمنى ومن أبرزها (حماية حقوق الإنسان فى ظل مواكبة التحول الرقمى والتطور الإلكتروني للخدمات الجماهيرية- حقوق الفئات المستضعفة "المرأة، ذوى الهمم، كبار السن"- دور الأجهزة الأمنية فى "حماية حقوق الإنسان – مكافحة جرائم الإتجار بالبشر، التعامل أثناء الأزمات والكوارث ).

وجاء الحاصلين على المراكز الثلاثة الأولى بالمسابقة على النحو التالى (المركز الأول رائد دكتور/ خالد بن أحمد بن حافظ الشعيبى "سلطنة عمان"- المركز الثانى لواء دكتور ياسر عبداللطيف "جمهورية مصر العربية"- المركز الثالث محافظ شرطة عام/ رياض حمادي الجمنى"الجمهورية التونسية").

يأتى هذا فى ضوء إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد ثوابتها مواصلة ترسيخ مفاهيم حقوق الإنسان فى شتى مجالات العمل الأمنىتأسيساً على ركائز الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

