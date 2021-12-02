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الخميس 02 ديسمبر 2021
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رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

بوابة العرب

كورونا في السودان.. تسجيل 120 إصابة جديدة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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سجلت السودان خلال الساعات الـ24 الماضية 120 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و4 حالات وفاة.
وأفادت وزارة الصحة السودانية في بيان اليوم، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 43,385 حالة، كما بلغ عدد المتعافين منذ بداية الجائحة 35,314 متعافياً.

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