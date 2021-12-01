المهن الرياضية توقع بروتوكولا مع المعهد الألماني لكرة القدم

الأربعاء 01/ديسمبر/2021 - 11:21 م

نظمت النقابة العامة للمهن الرياضية برئاسة النقيب العام الدكتور فتحي ندا مؤتمرا صحفيا بمقر النقابة لتوقيع بروتوكول شراكة وتبادل الخبرات الفنية مع المعهد الألماني لكرة القدم.

جاء ذلك علي هامش احتفالية كبرى لخريجي دورة صناعة الأهداف في نسختها الأولى والتي انطلقت بالاسكندرية باستاد مدينة الثغر وبالقاهرة بقاعة المؤتمرات الكبري بمبني النقابة العامة.

وذلك في حضور عبدالله الطنيجي رئيس مجلس إدارة شركة بوينت سبورت الإماراتية

وبيتر اشرنير مدير المعهد الألماني لكرة القدم والخبير البرازيلي ريدريجو والنقيب العام للمهن الرياضية الدكتور فتحي ندا والدكتور جمال محمد علي الأمين العام للنقابة العامة والمشرف العام على الأكاديمية والمحاضر الدولي والكابتن حمدي نوح نجم مصر والمقاولون العرب الأسبق

تضمنت الاحتفالية تسليم شهادات الخريجين.

من جانبه أكد الدكتور جمال محمد علي ان النقابة العامة للمهن الرياضية نجحت في تسجيل أكثر من هدف في تنظيم دورة صناعة الأهداف بتبادل الخبرات الفنية مع المدرسة الألمانية والبرازيلية.

ونسعى لمزيد من مثل هذه الدورات التخصصية حتي نري بالجمهورية الجديدة تحديث وتطوير كبير وشامل في منظومة تدريب كرة القدم.

في الوقت ذاته أعرب الدكتور فتحي ندا النقيب العام للمهن الرياضية عن سعادته بالأجواء الإيجابية التي شهدها تنظيم دورة صناعة الهداف والتي تمثل خطوة عامة في مسيرة التدريب بالساحرة المستديرة .

أوضح ندا أنه طلب مستر بيتر التعاون لصناعة دورة الهداف وتلك هي رسالتنا لأن كرة القدم هي اللعبة الشعبية الأولى ونحرص على تطوير المدربين .

وفقا لقرار الجمعية العمومية للنقابة بتطوير تصريح العمل للمدربين واخذنا ألمانيا نموذج لتنفيذه .

لافتا أن النقابة حصلت على موافقة وزارة التعليم العالي لإنشاء المعهد العالي لتكنولوجيا علوم الرياضة.

معلنا عن بدء تفعيل بطاقة توصيف المدربين في جميع اللعبات الرياضية والبداية ستكون في كرة القدم.

مستشهدا بمنح النقابة لدراسة تخصصية للبرازيلي ردريجو حتي يتمكن من العمل بمصر ومنحه تصريح من النقابة.

كما وجه فتحي ندا الشكر لمجلس النقابة ومنظومة العمل التي تعاونت لتوفير كافة مقومات النجاح.