أحمد السقا يهنئ الشعب الإماراتي بالعيد الـ50 لتأسيس دولة الإمارات

الأربعاء 01/ديسمبر/2021 - 09:19 م

قدم النجم أحمد السقا التهنئة لدولة الإمارات العربية المتحدة بمناسبة "عيد الاتحاد الخمسين"، الذي تحتفل فيه الإمارات حكومة وشعباً باليوبيل الذهبي لتأسيسها، والذي يعد مناسبة مهمة في وجدان الإماراتيين.

وقال السقا في فيديو له: "اسمحولي أن أهني دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة بمناسبة اليوم الوطني الخمسين اللي بيصادف 2 ديسمبر من كل عام وأهدي هذه التحية لدولة الإمارات حكومة وشعبًا".

واستطرد السقا: "الشعب الإماراتي اللي بيجمعه بالشعب المصري علاقة كلها ود ومحبة وأخوة والعلاقة اللي بين الشعبين دي يحتذي بيها في العالم كله" .

واختتم السقا تهنئته: "أدام الله المحبة والأخوة وتستمر هذه العلاقة إلى يوم الدين يا رب، تحياتي من مصر للإمارات، أحمد السقا".

يشار إلى أن الشعب الإماراتي يحتفل في يوم 2 ديسمبر من كل عام بذكرى تأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة، وكان صاحب السّمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات قد أعلن تسمية العام 2021 بـ "عام الخمسين"، وذلك احتفالًا بالذكرى الــ 50 على تأسيس الدولة في عام 1971.