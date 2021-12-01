ارتفاع أمواج البحر في الإسكندرية بالتزامن مع «القاسم» وطوارئ بالمحافظة

الأربعاء 01/ديسمبر/2021 - 02:18 م

شهدت محافظة الإسكندرية اليوم الأربعاء، ارتفاعا في أمواج البحر وصلت إلى 5 أمتار، بالتزامن مع نوة القاسم، وتوقعات هيئة الأرصاد الجوية بشأن تعرض البلاد خلال تلك الفترة إلى سقوط أمطار غزيرة على جميع أنحاء البلاد.

نظرا لسوء الأحوال الجوية والتقلبات الجومائية من ارتفاع فى الأمواج وسرعة الرياح وحرصا على الأفراد والممتلكات، فقد تم غلق بوغاز الهيئة العامة لمينائى الإسكندرية والدخيلة فى صباح اليوم الأربعاء الموافق ١ ديسمبر ٢٠٢١ و لحين تحسن الأحوال الجوية.

وشدد الربان طارق شاهين رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء الإسكندرية على جميع الإدارات المختصة برفع درجة الاستعداد والاستمرار في متابعة الرصدات الجومائية بصفة دورية من حيث سرعة الرياح وارتفاع الأمواج و الضغط الجوى واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للحفاظ على الأفراد والممتلكات.

ويتابع اللواء محمد الشريف، محافظة الإسكندرية، تمركزات سيارات الشفط مياه الأمطار في أنحاء المحافظة بالتزامن مع نوة القاسم.

وشدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية على جميع الجهات والأجهزة المختصة بشركة الصرف الصحى باتخاذ كافة التدابير والاستعدادات اللازمة للتعامل مع حالة عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية والتغيرات المناخية المتقلبة المفاجئة.

وفى هذا الإطار أكد اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية رفع حالة التأهب للتعامل مع توقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية والتي تشير إلى سقوط أمطار بكثافة متفاوتة الشدة من خفيفة إلى متوسطة ونشاط للرياح علي فترات متقطعة ومناطق متفرقة بنطاق المحافظة.

وأشار نافع أنه تم انتشار سيارات شفط المياه والبدالات وعربات التدخل السريع والسيارات المدمجة على مستوى المحافظة تحسباً لأي تقلبات مناخية مفاجئة وخاصة بالأماكن الساخنة وطريق الكورنيش وأبو قير، بالإضافة إلى استمرار أعمال تطهير الشنايش والمطابق وتفريغ بيارات محطات الرفع من أية مخلفات ومتابعة مناسيب المصارف علي مدار الساعة.

وأكد نافع علي استمرار عمل غرفة الطوارئ بالشركة والخط الساخن ١٧٥ طوال اليوم لتلقي شكاوى المواطنين للعمل علي حلها فورا ، مضيفا أنه يتم التواصل المستمر مع هيئة الأرصاد الجوية وجميع الجهات المختصة لمتابعة حالة الطقس ويتم رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع أجهزة الشركة قبل بدء حالة الطقس السيئ ب48 ساعة.