السيسي: المباحثات مع رئيس الحكومة الإسبانية عكس تطابق الرؤى بين البلدين

الأربعاء 01/ديسمبر/2021 - 01:08 م

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، إنه أجرى مباحثات مثمرة مع رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز، قائلًا: "المباحثات عكست تطابق الرؤى المشتركة لتعزيز العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات".

وأضاف "السيسي" في كلمته خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم في قصر الاتحادية، مع رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشير، قائلًا: "إن إسبانيا تعتبر شريك رئيسي لمصر والتعاون بين البلدين يتركز من خلال المنتدى الوزاري الذي يجمع الطرفين".

وبدأ رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز، زيارة إلى مصر، أمس الثلاثاء، تستمر لمدة يومين، لمناقشة سبل دفع العلاقات بين البلدين، خاصة في المجال الاقتصادي، وتعزيز دور إسبانيا كفاعل ذي صلة ومحاور متميز في استقرار البحر الأبيض المتوسط.