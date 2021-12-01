نائب بالشيوخ: معرض "إيديكس 2021" يؤكد امتلاك مصر لمعايير القوة العسكرية المتطورة

الأربعاء 01/ديسمبر/2021 - 12:11 م

قال النائب محمود منصور، عضو مجلس الشيوخ، إن المعرض الدولى للصناعات الدفاعية "ايديكس ٢٠٢١" بمصر يوضح قدرات الدولة المصرية في الصناعات العسكرية والتسليح على أحدث تكنولوجيا من خلال الإنتاج بجانب التعاقدات المختلفة مع الدول، والذى يبعث برسالة واضحة وصريحة للعالم أجمع أن مصر تمتلك إمكانيات مسلحة غير عادية مما يؤكد أن الدولة المصرية حريصة على تطوير ورفع كفاءة القوات المسلحة وتوفير الدعم الكافي لها.

وأكد" منصور " فى تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أن مصر حريصة على تطوير منظومة التسليح بشكل مستمر، خاصة أن السلاح يعد من وسائل تحقيق الأمن واستقرار الدولة وحمايتها من العدو، مضيفا أن مصر تعتبر رمانة ميزان الأمن والاستقرار في المنطقة وهي حامية المنطقة والأمن العربي القومي، مشيرا إلى أن المعرض يمثل كل ما يتم إنتاجه محليا من أسلحة ومنها الفرقاطة الفرنسية التي يتم بناؤها في الإسكندرية وهي فرقاطة حديثة ومتطورة تكنولوجياً، بجانب الطائرات والدبابات المختلفة والطائرة التى تعمل بدون طيار ولا يستطيع الرادار الكشف عنها .

وأشار " عضو مجلس الشيوخ " إلى أن ما تم مشاهدته فى المعرض من ترسانة عسكرية يؤكد مصر حريصة على تطوير منظومة التسليح بشكل مستمر، مضيفا ان المعرض شهد وجود مكثف وأصبح محط أنظار العالم خاصة ان المعرض يشهد تبادل للخبرات بين شركات الأسلحة على مستوى العالم والتى بلغت 42 دولة، لافتا إلى أن مصر أصبحت منتجة للعديد من الأسلحة مما جعل المعرض فرصة جيدة للترويج لها.