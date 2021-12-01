بلينكن ولافروف يلتقيان الخميس في استوكهولم

الأربعاء 01/ديسمبر/2021 - 12:07 م

ذكرت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن وزيري الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، والروسي سيرجي لافروف سيلتقيان في استوكهولم يوم الخميس المقبل، لبحث التصعيد عند الحدود الأوكرانية.

ذكرت ذلك النبأ العاجل قناة "الحرة" الأمريكية.

وكانت الخارجية الروسية​، قد أعلنت - في وقت سابق اليوم/الأربعاء/ - أن ​أوكرانيا​ أرسلت 125 ألف جندي، إلى منطقة الصراع في دونباس، وهو ما يعادل نصف قواتها، مشيرة إلى أن الجيش الأوكراني​، يدفع بتعزيزات إلى دونباس، وهو ما يعد انتهاكًا لاتفاقيات ​مينسك​".

واتهمت المخابرات الخارجية الروسية، أمس، الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا بالعمل على تأجيج الصراع بين روسيا وأوكرانيا عن طريق منطقة "دونباس".

وأعلن لافروف -في وقت سابق- أن تدريبات حلف شمال الأطلسي (الناتو) في البحر الأسود مرتبطة باعتزام الولايات المتحدة وحلفائها تصعيد سياسة احتواء بلاده.

ونفت روسيا غير مرة تصريحات غربية بأنها تنوي غزو أوكرانيا، معتبرة أن تصرفات حلف شمال الأطلسي تقوض الاستقرار في المنطقة وتهدف إلى دق إسفين بين دول الجوار.

وشدد الكرملين في أكثر من مناسبة، على أن الصراع في أوكرانيا هو نزاع سياسي داخلي وروسيا لا تتدخل فيه.