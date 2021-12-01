التحالف العربي يعلن إحباط هجوم بزورق مفخخ للحوثيين

الأربعاء 01/ديسمبر/2021 - 02:55 ص

أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، أن قواته دمرت زورقا مفخخا للحوثيين قبل تنفيذه هجوما وشيكا جنوب البحر الأحمر.

وأفاد التحالف فجر اليوم الأربعاء، بـ"تدمير زورق مفخخ للميليشيا (الحوثية) قبل تنفيذ هجوم وشيك بجنوب البحر الأحمر"، مشيرًا إلى أن إطلاق الزورق جرى من محافظة الحديدة، متهما قوات الحوثيين بتهديد الحرية الملاحة والأمن الإقليمي والدولي بشكل عام.

وفي وقت سابق، أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية، يوم الثلاثاء، تنفيذ 8 ضربات ضد جماعة الحوثيين في مأرب خلال الساعات 24 الماضية.

وذكر التحالف، "إن الاستهدافات دمرت 6 آليات عسكرية ومعسكرا للتدريب ما أدى إلى مقتل أكثر من 90 عنصرا من الحركة"، حسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

وكان التحالف العربي أعلن فجر اليوم، أن قواته شنت ضربات على أهداف وصفها بالعسكرية في العاصمة اليمنية صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين.

وقال التحالف، إن قواته نفذت "ضربات جوية لأهداف عسكرية مشروعة في صنعاء تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية".

وأضاف التحالف: "نطلب من المدنيين عدم التجمع أو الاقتراب من المواقع المستهدفة".

كما أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، عن مقتل 85 إرهابيا وتدمير 12 آلية عسكرية للحوثيين في مأرب والجوف شمال غربي البلاد.

وأوضح التحالف، أنه "تم تنفيذ 15 عملية استهداف ضد الميليشيات الحوثية في مأرب والجوف خلال الساعات الـ24 الماضية".

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، يوم الاثنين، مقتل 85 إرهابيا وتدمير 12 آلية عسكرية للحوثيين في مأرب والجوف شمال غربي البلاد.

وكشف تحالف دعم الشرعية في اليمن، عن بدء تنفيذ ضربات جوية على أهداف عسكرية تابعة لجماعة الحوثي المدعومة من إيران في صنعاء.

وأفاد التحالف: عن "بدء تنفيذ ضربات جوية لأهداف عسكرية مشروعة في صنعاء"، داعيا المدنيين إلى عدم التجمع أو الاقتراب من المواقع المستهدفة وفقا لسكاي نيوزعربية.

وأكد التحالف أن العملية تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

وتأتي هذه العملية بعد يوم من إعلان تحالف دعم الشرعية في اليمن، عن توجيه ضربات جوية إلى مواقع سرية في صنعاء كانت تخزن صواريخ باليستية.

وقال التحالف، إن الضربات "دمرت هدفا عالي القيمة للصواريخ البالستية بحي ذهبان" في العاصمة اليمنية.

وأعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، عن تفكيك 11 لغما بحريا نشرها عناصر من ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران في مياه الخليج.

وأضاف أن مجموع الألغام البحرية الحوثية التي دمرها حتى الآن، بلغت 231 لغما، مؤكدا أن هذه الألغام هددت السفن التجارية وناقلات النفط العملاقة في مياه الخليج.

وأوضح التحالف، أنه "تم تنفيذ 15 عملية استهداف ضد الميليشيات الحوثية في مأرب والجوف خلال الساعات الـ24 الماضية".

وتقود السعودية، منذ مارس 2015 التحالف العربي الذي يشن عمليات عسكرية مكثفة في اليمن دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا الموالية للرئيس، عبد ربه منصور هادي، والتي تحارب قوات الحوثيين المدعومين من إيران والذين يسيطرون على العاصمة صنعاء منذ العام 2014.