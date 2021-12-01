صوت الناس.. "هشام" يناشد المسئولين لمساعدته

الأربعاء 01/ديسمبر/2021 - 02:08 ص

الاسم هشام سامي عبد العزيز إبراهيم الوظيفة أخصائي خبير تطوير تكنولوچي، جهة العمل مدرسه كفر الجمال تعليم أساسي التابعة لإدارة طوخ التعليمية محافظة القليوبية، محل الإقامة عزبة أبوحجر الحصة طوخ قليوبية، كنت في مراقبة امتحانات دبلوم وثانوية عامة في شهر 6 الماضي، ومنذ انتهائها حتى الآن لم نتقاض أجرها ولا بدل الانتقال حتى ساعة تاريخه، رغم صرف باقي الإدارات لمستحقاتها مع مرتب شهر 10/ 2021.

وعندما قمت بالشكوى للخط الساخن النيابة الإدارية، فوجئت وأنا أتقاضى راتب شهر نوفمبر بخصم مبلغ 532 جنيها من راتبي، رغم عدم وجود جزاءات أو غيابات تستحق هذا الخصم ولا يعلم عنها البنك أو الدفع الالكتروني ماهو السبب سوى أني تجرأت على شكوى قسم الحسابات بالإدارة.

رجاء من سيادتكم التحقيق في الأمر لكي أعلم أين ذهب هذا المبلغ ولمن ورفع الظلم عني أنا وزملائي وإعطائنا حقوقنا في مكافأة ملاحظة الثانوية العامة والدبلومات الفنية أسوة بزملائنا في باقي الإدارات ولسيادتكم جزيل الشكر.