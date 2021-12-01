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الأربعاء 01 ديسمبر 2021
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رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

بوابة العرب

كورونا في الجزائر.. تسجيل 187 إصابة جديدة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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سجلت الجزائر 187 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) وسبع وفيات, خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأشارت وزارة الصحة الجزائرية في بيان اليوم، إلى أن الحصيلة الإجمالية للإصابات بالفيروس في البلاد بلغت 210531 ، والوفيات 6071.

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