كورونا في الجزائر.. تسجيل 187 إصابة جديدة

الأربعاء 01/ديسمبر/2021 - 01:13 ص

سجلت الجزائر 187 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) وسبع وفيات, خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت وزارة الصحة الجزائرية في بيان اليوم، إلى أن الحصيلة الإجمالية للإصابات بالفيروس في البلاد بلغت 210531 ، والوفيات 6071.