سجلت موريتانيا 53 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد 19 ) وحالة وفاة ، خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأشارت وزارة الصحة المورتانية في بيان اليوم إلى أن إجمالي الإصابات بالفيروس في البلاد بلغ 39266 ، فيما بلغ مجموع الوفيات 832.
بوابة العرب
كورونا في موريتانيا.. تسجيل 53 إصابة جديدة
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سجلت موريتانيا 53 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد 19 ) وحالة وفاة ، خلال الـ24 ساعة الماضية.
سجلت موريتانيا 53 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد 19 ) وحالة وفاة ، خلال الـ24 ساعة الماضية.