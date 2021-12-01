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الأربعاء 01 ديسمبر 2021
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رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

بوابة العرب

كورونا في موريتانيا.. تسجيل 53 إصابة جديدة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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سجلت موريتانيا 53 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد 19 ) وحالة وفاة ، خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأشارت وزارة الصحة المورتانية في بيان اليوم إلى أن إجمالي الإصابات بالفيروس في البلاد بلغ 39266 ، فيما بلغ مجموع الوفيات 832.

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