كورونا في موريتانيا.. تسجيل 53 إصابة جديدة

الأربعاء 01/ديسمبر/2021 - 01:11 ص

سجلت موريتانيا 53 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد 19 ) وحالة وفاة ، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشارت وزارة الصحة المورتانية في بيان اليوم إلى أن إجمالي الإصابات بالفيروس في البلاد بلغ 39266 ، فيما بلغ مجموع الوفيات 832.