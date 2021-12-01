ads
الأربعاء 01 ديسمبر 2021
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
ads
رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

بوابة العرب

كورونا في تونس.. تسجيل 263 إصابة جديدة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

سجلت تونس 263 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) وخمس حالات وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأشارت وزارة الصحة التونسية في بيان اليوم، إلى أن إجمالي الإصابات بلغ 717572 ، فيما استقر عدد الوفيات عند 25373.

ads
كورونا تونس إصابات ‏ وفيات