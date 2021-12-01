سجلت تونس 263 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) وخمس حالات وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأشارت وزارة الصحة التونسية في بيان اليوم، إلى أن إجمالي الإصابات بلغ 717572 ، فيما استقر عدد الوفيات عند 25373.
بوابة العرب
كورونا في تونس.. تسجيل 263 إصابة جديدة
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سجلت تونس 263 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) وخمس حالات وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.
سجلت تونس 263 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) وخمس حالات وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.