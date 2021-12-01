كورونا في تونس.. تسجيل 263 إصابة جديدة

الأربعاء 01/ديسمبر/2021 - 01:21 ص

سجلت تونس 263 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) وخمس حالات وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت وزارة الصحة التونسية في بيان اليوم، إلى أن إجمالي الإصابات بلغ 717572 ، فيما استقر عدد الوفيات عند 25373.