برلمانيون في العيد السابع لـ"البوابة": لعبت دورًا كبيرًا في تشكيل الوعي

الثلاثاء 30/نوفمبر/2021 - 11:50 م

حرص عدد من البرلمانيين على مشاركة «البوابة» الاحتفال بعيدها السابع، وتوجيه التهنئة للكاتب الصحفي عبدالرحيم على رئيس مجلس الإدارة ورئيس تحرير «البوابة»، والعاملين فيها.

قال المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن الحديث حول موقع وجريدة «البوابة» طويل نستطيع من خلاله أن نتقدم للعاملين بها بالكامل بكل التحية والتقدير على المجهود المبذول في سبيل تقديم عمل صحفي ومضمون محترم على مدى السنوات الماضية.



وتابع «السجينى»: «كل عام وكل مناسبة والبوابة بالكامل بخير.. خالص أمنياتى لكم جميعا بالتوفيق والاستمرار في تقديم مادة طيبة يسعى إليها القارئ والمتخصص على حد سواء».



واستطرد، كانت «البوابة يوميًا ‏تقدم مادة صحفية دسمة في شتى الموضوعات السياسية والرياضية ‏والفنية والاقتصادية، حتى المقالات الصحفية كانت ‏تشير لقضايا مهمة وتحذر من أشياء عديدة وتلفت ‏انتباه المسئولين والمتابعين لها بالقضايا وما بين ‏السطور وتشرح وتحلل وتفسر وتتابع عن كثب أهم ‏ما يطرق على المجتمع المصري، كما أنها تقدم ‏أفضل تحليل للأحداث العالمية وبها حوارات صحفية ‏مهمة وفي توقيتات مهمة جدًا.

وأوضح رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن «البوابة» تتمتع بمصداقية كبيرة، وتقدم صحافة مهنية محترمة، موضحًا أنها وقفت ضد المتآمرين، وكشفت مخططات أهل الشر الخبيثة، وساهمت بشكل كبير جدًا فى تنوير وتثقيف الشعب المصري، ولن ينسى أحد الدور الذي قامت به الجريدة في دعم الدولة المصرية، وفي أحداث ثورة ٣٠ يونيو، حيث قامت بكشف مخططات الجماعات الإرهابية، التى كانت تستهدف الدولة المصرية، وساهمت فى تنوير المصريين بما يحدث، من خلال صفحاتها وموقعها الإلكترونى.



وهنأ النائب شعبان لطفي، عضو مجلس النواب، ‏مؤسسة «البوابة» بمناسبة مرور ٧ سنوات على تأسيسها.‏ وقال عضو مجلس النواب، إن «البوابة» منذ انطلاقها وهي ‏تزاحم وتنافس أكبر الإصدارات الصحفية، وجعلت ‏لنفسها مكانة بفضل المادة الأدبية الإبداعية التي ‏تقدمها والمحتوى الإعلامي الجيد المتفرد.



وأوضح النائب، أنه متابع جيد لما تقدمه الجريدة ‏خاصة الصفحات السياسية والبرلمانية، ومقالات ‏الرأى، وكذلك الموقع الإلكتروني المتنوع في ‏محتواه وبه مادة صحفية دسمة.‏ وتابع: «نبارك لـ(البوابة) عيدها السابع، ونأمل أن تستمر التجربة ‏بقوة وتفيد المجتمع المصري، لا سيما أنها صرح ‏إعلامي كبير متفرد في كل المجالات، ونبارك لكل العاملين بالمؤسسة من الصحفيين ‏المتميزين أصحاب الأقلام الحرة».‏



وأشاد الدكتور خالد بدوي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمؤسسة "البوابة"، ودورها الكبير في مواجهة التطرف والإرهاب خلال السنوات الماضية.



وأضاف «بدوى»، أن «البوابة» على مدى ٧ سنوات بذلت جهدًا كبيرًا لدعم الدولة المصرية في الداخل والخارج، كما أنها تتمتع بقدر كبير من المهنية والمصداقية، وحصلت على ثقة كبيرة في الشارع المصري.



ووجه عضو مجلس النواب، الشكر للدكتور عبدالرحيم على رئيس مجلس الإدارة والتحرير، على جهوده في الدفاع عن سمعة مصر في الخارج، والتصدي لمخططات الجماعات الإرهابية لتشويه الوطن، منوهًا أن الجريدة نجحت في دعم الدولة وتصحيح الصورة الذهنية للغرب عن الوضع السياسي في مصر، بعد أن حقق ذلك عبر مؤتمرات كثيرة في العديد من الدول الأوروبية.



وقال النائب محمود منصور، عضو مجلس الشيوخ، إن مؤسسة «البوابة»، تعد من أهم المنصات الإعلامية التي كان لها دور فعال في مواجهة ومحاربة التطرف، وكانت تعمل في أوقات صعبة دون أن تخشى أي تهديدات في سبيل إنقاذ الدولة المصرية من أعدائها، وكشف مخططات من كانوا يعملون من أجل محاربة الدولة، مؤكدًا أن كلمة الحق كانت ولا تزال أهم ما يميز العاملين بها من خلال ما يصدر بها من أخبار.



وأوضح «منصور»، أن الإعلام والنوافذ الإعلامية عليها دور كبير في بناء الدولة والمجتمع، وهو ما نجحت فيه الجريدة منذ تأسيسها حتى الآن، وكانت دائمًا الشفافية والمصداقية أهم ما يميزوا منبرها، بالإضافة إلى مناقشة العديد من الملفات والقضايا التي تهم القارئ المصري بالدرجة الأولى، واحترام عقلية القارئ والعمل على تقديم محتوى خبري صحيح ودقيق يخلو من الأخبار الكاذبة.



واستطرد أن ما حققته "البوابة" من نجاح ملموس يشهد له الجميع في جميع القضايا الإقليمية والدولية، يؤكد على مدى مصدقيتها عند القارئ، لذلك يجب أن تذكر كل هذه النجاحات في ذكرى تأسيسها وتشجيع العاملين بها والقائمين عليها لتقديم الأفضل دائمًا.



وثمنت الدكتورة دينا هلالي، عضو مجلس الشيوخ، الدور الكبير الذي تقدمه مؤسسة «البوابة» في عالم الصحافة، مشيدةً بجرأتها في فتح ملفات مهمة، ومناقشة قضايا مصيرية وذلك لخدمة المواطن المصري، مضيفًة أنها أظهرت جوانب كثيرة جدًا من أعمال مجلس الشيوخ وأظهرت أيضًا كفاءات بعض الأعضاء وخدمتهم لأهالي الدوائر.

وأضافت «هلالي»، أن «البوابة» تمتلك من إمكانيات تكنولوجية وفنية ومسايرة لأحدث الوسائل الحديثة في مختلف العمل الصحفى، مؤكدًا أنها لعبت دورًا كبيرًا في ثورة ٣٠ من يونيو، وشكلت حائط صد ضد مرتزقة الإخوان وأصحاب المصالح الذين لا يريدون لمصر وشعبها الخير.



وتابعت: «لا يمكن أن ينسى أحد دور جريدة البوابة في أعظم ثورة شهدتها مصر وفضح الجماعة الإرهابية، لأنها قامت بدور توعوى شكل وعى المواطنين وخلق حالة من الدعم والمساندة للرئيس السيسي ومؤسسات الدولة العظيمة».

وشددت «هلالي»، على ضرورة استغلال وسائل الإعلام والمنابر الإعلامية بشكل أمثل لمواجهة التقارير التي تصدر ضد مصر من قبل المنظمات المشبوهة الهادفة للإساءة للدولة المصرية، والتقليل من حجم الإنجازات التي تحققت على أرض الواقع على يد الرئيس عبدالفتاح السيسي، مضيفة أن «البوابة» من أهم المنابر الإعلامية في مصر كما أنها تتمتع بمصداقية وشفافية بين كافة الجرائد المصرية في الموضوعات التي تنشرها، فهي مؤسسة قوية استطاعت بناء نفسها في وقت قياسى واستطاعت حجز مكانة لها في قلب المواطن البسيط.



وأكد النائب عصام هلال، الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، وعضو مجلس الشيوخ، أن جريدة "البوابة" متميزة منذ نشأتها بقيادة مجلس تحرير قوي، هدفه نشر الحقائق، مضيفًا أنها تهتم بنشر القضايا المهمة ومتابعتها بشكل موضوعي دون الانحياز لأي طرف، كما أنها تضم عددًا كبيرًا من الصحفيين المتميزين في كافة الأقسام المختلفة.



وأضاف «هلال»، أن «البوابة» تعتمد على نهج جديد في عالم الصحافة تنفرد به دائما بعيدا عن بعض المواقع، التي تميل إلى الفبركة وركوب التريند دون تحرى الدقة، مشيرًا إلى الدور الوطني الذى لعبته الجريدة في فضح حقائق جماعة الإخوان والتصدي لها بكل حسم والوقوف بجانب مصلحة الوطن وتفضيلها على أي مصالح شخصية كما فعل البعض.

وأشار الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، إلى أن «البوابة» دائما ما تحارب البلبلة والفوضى التى تحدث من قبل المغرضين تجاه الدولة المصرية، وذلك عن طريق نقل الحقيقة كاملة وتوضيحها للمواطنين سواء عن طريق عددها الورقى أو عن طريق موقعها الإلكترونى.



وقدم عضو مجلس الشيوخ، التهنئة لكافة العاملين بمؤسسة "البوابة" بمناسبة ذكرى تأسيسها، متمنيًا لكافة العاملين بها دوام التوفيق والنجاح المستمر ومزيد من الاستقرار.



وقال السيد جمعة، عضو مجلس الشيوخ، إن جريدة وموقع "البوابة" يعدان من المنابر الإعلامية التي تنشر الحقيقة وسط عديد من ظلام المنابر الإعلامية، ولا أحد ينسى دورهما طوال الـ٧ سنوات في دعم الدولة والوقوف في مواجهة الإرهاب بكتابة كلمة الحق، وتوعية الشباب وكشف المخططات دون تردد أو خوف، لافتًا أن تمسكهما بكلمة الحق دائمًا هو ما جعلهما ينيران في سماء المنابر الإعلامية منذ بدايتهما حتى الآن.



وأوضح «جمعة»، أن دور البوابة في دعم الدولة وتناول الملفات الشائكة جعلها تفرض نفسها بقوة، مشيرًا إلى أن الجريدة تعد من أهم الصحف التي يعتمد عليها القارئ في معرفة الأخبار الحصرية والموثقة وهذا يعود لمصداقيتها.



وأكد النائب محمد عطية الفيومي، عضو مجلس النواب، أن جريدة "البوابة" أثبتت أن لديها مصداقية كبيرة، وهذا ما تميزت به على مدى السنوات الماضية ومنذ انطلاقها، منوهًا أنها ‏تتناول الأخبار تناول موضوعي صادق، وهذا ما شاهدناه في جميع الأخبار والتقارير التي تتناولها، ‏وتابع: «نرفع لها القبعة».‏



وأضاف «الفيومى»، أن «البوابة» لا تبحث عن خبر مثير، لكنها تأتي بخير ‏حقيقي، وأكمل: «الكاتب الصحفي عبدالرحيم على سياسى كبير، وبالتالي تغطية ‏(البوابة) دائمًا ذكية ومتميزة».



قال محمود البرعى، عضو مجلس النواب، إنه يتابع «البوابة» منذ سبع سنوات، لأنها تُعد المصدر الآمن لتلقِّي المعلومة بشكل صحيح، وتغطى الكثير من الملفات على الساحة السياسية والاقتصادية في مصر، وصاحبة تصريحات حقيقية ومتوازنة من أطراف مختلفة في جميع الملفات. وأضاف «البرعى»، أن "البوابة" تساهم بشكل كبير في كشف الحقائق خاصة، أنها تحظى باهتمام نسبة كبيرة من أبناء الشعب المصرى، وعلى المستوى الدولى، وتقوم بتصدير صورة حقيقية عن الوضع الصحيح في مصر، حيث يوجد لها إصدارات باللغة الفرنسية، مضيفًا أن «البوابة» هى الوسيلة الإعلامية التى كشفت النوايا الخبيثة لجماعة الإخوان الإرهابية.