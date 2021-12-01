اليوم.. ندوة حول صناعة السينما الأفريقية والشمول الرقمي

الأربعاء 01/ديسمبر/2021 - 07:45 ص

تنظم اليونسكو وجيمناي أفريقيا اليوم الأربعاء ندوة حول صناعة السينما الأفريقية والشمول الرقمي بالتعاون مع الاتحاد الدولي للاتصالات.

حيث يقدم المهندس عدلي توما المؤسس لبرنامج السينماتك في مصر والعالم تقريرا شاملا حول " صناعة السينما الأفريقية " وتجاربه في إدخال ريادة الأعمال إلى صناعة السينما.

تأتي هذه الندوة في ظل اهتمام عالمي واسع بالسينما الأفريقية وفي إطار ما قرره البنك الأفريقي للتصدير "أفريكسيم" بإطلاق برنامج لتمويل صناعة السينما في أفريقيا وذلك لإنتاج الأعمال الفنية والابتكارات بأنواعها المتعددة وبتمويلات تصل إلى نصف مليار دولار سنويا بصفة مبدئية تعزيزا لفرص القارة في تدعيم دخلها القومي من صناعة الترفيه.

ومن جانبه قال توما إن جيمناي أفريقيا التي يتولى الرئيس التنفيذى لها تتطلع إلى إعطاء السوق المصرية دفعة قوية لاستعادة واجهة الفن في أفريقيا حيث سيطرت نيجيريا على 80% من إنتاج أفريقيا السينمائي فضلا عن حجم إنتاج سنوي يتجاوز الألف فيلم وهو ما يعنى أن ما تنتجه نيجيريا في أسبوع يعادل ما تنتجه مصر في عام.

وكشف توما أن صناعة السينما النيجيرية أصبحت الثانية عالميا وهي تأتي قبل السينما الأمريكية ذاتها وقفز حجم مساهماتها إلى 5,1مليار دولار في الناتج المحلي موضحا أن نولييود أصبحت تدر سنويا 600 مليون دولار وتحتل المرتبة الثانية بعد الزراعة خاصة مع اتساع قنوات التوزيع ومنصات المشاهدة.

وأوضح توما أن شركته تتبنى مشروع عودة السينما المصرية لصدارة أفريقيا وأن ذلك يتطلب نقلة نوعية على مستوى الكم والكيف .

يذكر أن جيمناي أفريقيا لها العديد من اتفاقيات الشراكة مع دول أفريقية. فضلا عن اتفاقياتها مع أكبر المهرجانات العالمية مثل "كان،فينسيا،برلين،الجونة، وأسوان لأفلام المرأة ".