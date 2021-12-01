منع دخول غير المطعمين إلى ديوان وزارة التنمية المحلية اليوم

الأربعاء 01/ديسمبر/2021 - 07:31 ص

قررت وزارة التنمية المحلية، عدم السماح لأى مواطن الدخول مقر ديوان عام الوزارة إلا بعد تأكيد الحصول على تطعيم لقاح فيروس كورونا اعتبارا من اليوم الأول من شهر ديسمبر .

وخاطب اللواء حمزة درويش، رئيس قطاع شئون مكتب وزير التنمية المحلية والديوان العام، الموطفين بأهمية التوسع فى منظومة التطعيم لجميع شرائح المجتمع، واستمرار منع دخول الموظفين غير الحاصلين على لقاح كورونا أماكن عملهم إلا بعد الحصول على اللقاح أو تقديم شهادة pcr.

وشددت وزارة التنمية المحلية، في وقت سابق على أهمية تنفيذ الإجراءات الاحترازية بكل حسم وإجراءات التباعد الاجتماعى وارتداء الكمامات الطبية للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين.