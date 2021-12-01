ads
الأربعاء 01 ديسمبر 2021
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
ads
رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

الأخبار

منع دخول غير المطعمين إلى ديوان وزارة التنمية المحلية اليوم

وزير التنمية المحلية
وزير التنمية المحلية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قررت وزارة التنمية المحلية، عدم السماح لأى مواطن الدخول مقر ديوان عام الوزارة إلا بعد تأكيد الحصول على تطعيم لقاح فيروس كورونا  اعتبارا من اليوم الأول من شهر ديسمبر .

وخاطب اللواء حمزة درويش، رئيس قطاع شئون مكتب وزير التنمية المحلية والديوان العام، الموطفين بأهمية التوسع فى منظومة التطعيم لجميع شرائح المجتمع، واستمرار منع دخول الموظفين غير الحاصلين على لقاح كورونا أماكن عملهم إلا بعد الحصول على اللقاح أو تقديم شهادة pcr.

وشددت وزارة التنمية المحلية، في وقت سابق على أهمية تنفيذ الإجراءات الاحترازية بكل حسم وإجراءات التباعد الاجتماعى وارتداء الكمامات الطبية للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين.

ads
وزارة التنمية المحلية عدم السماح لأى مواطن الدخول الحصول على تطعيم لقاح فيروس كورونا كورونا اللواء حمزة درويش